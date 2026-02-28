Fotbalisté Hoffenheimu s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem prohráli se St. Pauli 0:1. Coufal neuhlídal skórujícího Pereiru Lageho. Leverkusen v sestavě s hrotovým útočníkem Patrikem Schickem remizoval s Mohučí 1:1. Český reprezentant odehrál celý zápas.
Coufal neuhlídal skórujícího Lageho a Hoffenheim prohrál se St. Pauli, Leverkusen se Schickem remizoval
Třetí tým tabulky Hoffenheim nepotvrdil proti sestupem ohroženému soupeři roli favorita. Ve čtvrté nastavené minutě prvního poločasu Coufal neudržel krok s nabíhajícím Pereirou Lagem a francouzský záložník hlavou zužitkoval přesný centr Saliakase. TSG se ve druhém poločase hnal za vyrovnáním, v největší šanci ale obránce Kabak trefil hlavou pouze břevno.
Hoffenheim před večerním šlágrem druhého Dortmundu s vedoucím Bayernem ztrácí na soupeře v boji o titul čtrnáct bodů.
Brémy doma zvítězily díky brance Miloševiče a vlastnímu gólu Behrense z druhého dějství. Werder ale při výhře St. Pauli neopustil barážovou pozici a stále na hamburský klub ztrácí jeden bod. Heidenheim ztrácí na jistotu udržení už devět bodů.
Leverkusen gólem Quansaha v 88. minutě zachránil domácí remízu se sestupem ohroženou Mohučí. Hosty poslal v 67. minutě do vedení Sheraldo Becker. Bayer ztratil body potřetí za poslední čtyři kola a nevyužil šanci přeskočit páté Lipsko. Na sedmý Freiburg má Leverkusen sedmibodový náskok. Mohuč je už jen o skóre před St. Pauli.
Mönchengladbach penaltou Dikse z 94. minuty doma porazil Union Berlín 1:0 a vybojoval první vítězství po sedmi kolech. Za hosty v 72. minutě nastoupil Alex Král, porážce ale nezabránil. Dvanáctá Borussia má jen tříbodový náskok na barážovou příčku, Union má o tři body více.
Výsledky 24. kola německé fotbalové ligy
Brémy – Heidenheim 2:0 (57. Miloševič, 90.+7 vlastní Behrens), Hoffenheim – St. Pauli 0:1 (45.+4 Pereira Lage), Leverkusen – Mohuč 1:1 (88. Quansah – 67. Becker), Mönchengladbach – Union Berlín 1:0 (90.+4 Diks z pen.),
18:30 Dortmund – Bayern Mnichov.