Zápas o zlaté body týmů bojujících o záchranu v německé lize vyhráli fotbalisté St. Pauli. Ti ve 23. kole před svými fanoušky porazili Brémy 2:1 a vystřídali svého soupeře na barážovém 16. místě tabulky. Werder prohrál i třetí zápas pod vedením trenéra Daniela Thiouneho a v lize nedokázal zvítězit už třináct kol. Na hamburský tým nyní ztrácí z předposledního místa bod. Stejným rozdílem vyhrál Freiburg nad Mönchengladbachem, který už v záběru jen dokázal snížit.
St. Pauli udrželo zlaté body doma, Freiburg také
Skóre se změnilo až v 55. minutě po chybě brankáře Brém Backhause, jemuž rukavicemi proklouzla slabá hlavička Wahla. Zanedlouho vyrovnal Miloševič, ale poslední slovo měl japonský záložník Fudžita, jenž skrytou střelou po zemi rozhodl o teprve pátém vítězství St. Pauli v sezoně.
Výsledky 23. kola německé ligy
Freiburg – Mönchengladbach 2:1 (38. Ginter, 74. Matanovič – 85. Tabakovič), St. Pauli – Brémy 2:1 (55. Wahl, 70. Fudžita – 62. Miloševič), Bayern Mnichov – Frankfurt 3:2 (20. a 68. Kane, 16. Pavlovič – 77. Burkardt z pen., 86. Kalimuendo), Kolín nad Rýnem – Hoffenheim 2:2 (15. Ache, 63. Mala – 45. Kabak, 60. Kramarič), Union Berlín – Leverkusen 1:0 (28. Khedira), Wolfsburg – Augsburg 2:3 (41. Gerhardt, 70. Šiogai – 59. Ribeiro, 86. Gregoritsch z pen., 90.+3 Rexhbecaj), Lipsko – Dortmund 2:2 (20. a 39. Baumgartner – 50. vlastní Cardoso, 90+5. Silva), Mohuč – Hamburk 1:1 (42. Amiri – 64. Vieira).