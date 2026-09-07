Staněk míří ze Slavie na hostování do al-Hazímu

Třicetiletý reprezentační brankář Jindřich Staněk opouští Slavii a míří na roční hostování do saúdskoarabského al-Hazímu, v zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit.
O Staňkově odchodu ze Slavie se hovořilo již delší dobu, předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík před začátkem sezony uvedl, že brankář dostal svolení hledat si jiné angažmá. Držitel dvou ligových titulů s červenobílými v minulém ročníku utrpěl zranění a na pozici gólmanské jedničky ho nahradil Jakub Markovič.
Naposledy Staněk chytal za Slavii v květnu, kdy dostal šanci v zápase v Hradci Králové. Pražský celek už měl tehdy jistou obhajobu trofeje. V létě se s reprezentací zúčastnil MS v Americe, coby třetí gólman do hry nezasáhl. V nové sezoně už za Slavii nenastoupil, pouze v předminulém kole při pražském derby na Spartě se překvapivě objevil na lavičce.
Staněk si jako první český hráč zkusí saúdskoarabskou ligu
Staňka čeká druhé zahraniční angažmá, saúdskoarabskou ligu si vyzkouší jako první český hráč. Na začátku kariéry byl v Evertonu, za který nenastoupil, a krátce hostoval v Hyde United z nižší anglické soutěže. V české lize odchytal 152 utkání, za reprezentační áčko si dosud připsal 14 startů.
Al-Hazím v minulé sezoně saúdskoarabské ligy coby nováček obsadil deváté místo. Po pěti kolech nového ročníku mu patří 10. pozice. Staněk by mezi tyčemi neměl mít příliš velkou konkurenci, dosavadními gólmany byli domácí hráči ze Saúdské Arábie.
Český reprezentant přišel do Edenu předloni v lednu z týmu rivala Viktorie Plzeň a v následné jarní části sezony pomohl Slavii k titulu. Poté se vážně zranil na ME v Německu a do hry se po dlouhé pauze vrátil až vloni v únoru. Znovu zaujal roli slávistické jedničky a opory, po dalších zdravotních problémech letos na jaře ale pozici ztratil.