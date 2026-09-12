Fotbal

SESTŘIHSlávistky při ligovém návratu Svitkové bez problémů přehrály Liberec


12. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Slavia v duelu dvou pohárových zástupců porazila na domácím hřišti obhájkyně bronzu z Liberce 4:0 a v probíhající sezoně nejvyšší ženské soutěže udržela stoprocentní bilanci. Poprvé po mateřské pauze se v dresu Pražanek vrátila na ligové trávníky střídající Kateřina Svitková, která dosud odehrála jen poločas v srpnovém předkole Ligy mistryň proti Rangers.

Slávistky i bez zraněné kanonýrky Cvrčkové měly hru od úvodu pod kontrolou a do vedení se dostaly už v šesté minutě, když střelu Američanky Briedeové přizvedla hlavou mimo dosah liberecké brankářky Bendová.

Briedeová sama pak využila nedůrazu v severočeské obraně a ve 24. minutě už to bylo 3:0, když centr Szewieczkové umístila hlavou sítě nehlídaná Kravčuková.

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Sestřih utkání Slavia – Liberec a ohlasy Kateřiny Svitkové
Zdroj: ČT sport

Slovan měl v prvním poločase dvě slibné šance, ale v obou případech podržela Pražanky výbornými zákroky Votíková.

Druhý poločas byl mnohem poklidnější, Slovenka Ferencová z přímého kopu trefila břevno domácí branky a na druhé straně se podruhé v zápase prosadila ukrajinská internacionálka Kravčuková.

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Sestřih utkání Baník Ostrava – Lokomotiva Brno
Zdroj: ČT sport

Baník si vylepšil skóre, Lokomotiva nedala gól ani v 5. kole

V utkání dvou posledních týmů tabulky si hráčky Baníku připsaly první výhru v novém ročníku, když jasně přehrály Lokomotivu Brno 7:0. Domácí poslala ve 42. minutě do vedení Nela Řehová a o minutu později přidala další branku Kateřina Lachká. Ve druhé půli padlo pět gólů, vedle Lachké se trefila Zuzana Obadalová, dva góly přidala Tinatin Ambaliová a výsledek pečetila v 89. minutě Karina Kruková.

Lokomotiva během celého zápasu prakticky neohrozila branku soupeřek a zůstává bez bodů a vstřeleného gólu poslední s nelichotivým skóre 0:21. Baník se v neúplné tabulce dostal na 6. místo před Slovácko, to má ale nedělní zápas k dobru.

„Bylo tam všechno špatně. Baníku stačilo vystřelit a byl z toho pokaždé gól,“ litovala po zápase hráčka Lokomotivy Denisa Praks. Naopak střelkyně dvou branek Baníku Kateřina Lachká byla ráda, že se týmu podařilo naplno prosadit. „Konečně jsme na hřišti plnily, co máme. Každý gól za Baník je pro mě čest a doufám, že jich padne co nejvíc.“

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Ohlasy po utkání Baník Ostrava – Lokomotiva Brno
Zdroj: ČT sport

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