Fotbal

SESTŘIHRaptorky porazily Slovácko, Sparta je po fiasku s Plzní bez trenéra

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před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Fotbalistky Prague Raptors porazily v dohrávce pátého kola domácí Slovácko 1:0 a v tabulce se s devíti body vyšvihly na třetí místo za sparťanky. U těch skončil po sobotní prohře s Plzní rakouský trenér Michael Steiner.

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Sestřih utkání 1. FC Slovácko – Prague Raptors
Zdroj: ČT sport

O jediný gól se v Kunovicích ve 14. minutě postarala Nela Houbová. Domácí Slovácko si v zápase se spoustou nepřesností a ztracených balonů na obou stranách žádnou výraznější šanci nevytvořilo. V osobních soubojích naproti tomu přibývalo agresivity a hostující Pražanky po červené kartě pro Karolínu Krůtovou dohrávaly poslední čtvrthodinu v deseti. Kromě toho rozdala rozhodčí sedm žlutých karet.

Nováček z Prahy má na svém kontě už třetí výhru a oproti rovněž devítibodové Spartě a Plzni navíc odložený zápas k dobru. V čele tabulky jsou tak všechny tři pražské celky, Slovácko je se čtyřmi body předposlední.

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Ohlasy hráček po utkání Slovácka a Prague Raptors
Zdroj: ČT sport

Sparta po ostudě v Plzni odvolala trenéra

Sparťanské fotbalistky přišly po sobotní prohře s Plzní 2:3 o rakouského trenéra Michaela Steinera, tým dočasně povede dosavadní první asistent Marian Nincz.

„V začátku sezony nedosahoval herní projev týmu dostatečné kvality, což se následně propisovalo i do výsledků. Po prohraném utkání s Plzní bylo jasné, že na situaci musíme okamžitě reagovat,“ oznámila ještě večer vedoucí sparťanského úseku žen Pavla Satrapová střídání na trenérském postu.

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David Kalous o odvolání trenéra fotbalistek Sparty Steinera
Zdroj: ČT sport

„Zápas (v Plzni) se Spartě vůbec nepovedl, byla to třetí porážka v řadě po derby a kvalifikaci Ligy mistryň proti Servette Ženeva. Sparta nehrála dobře, nevytváří si šance, nestřílí tak jako v minulé sezoně. Je to ostuda prohrát v Plzni, ještě nikdy se to nestalo,“ dodal k největšímu překvapení dosavadní sezony ženské ligy komentátor ČT sport David Kalous.

Připomněl, že Steiner se Spartou získal loni double a dostal klub do semifinále Europa cupu, letos ale chemie mezi ním a hráčkami přestala fungovat.

„Když se podíváme na instagramový účet Michaela Steinera, je tam reakce řady hráček, které jsou šokované jeho odvoláním. Takže bych neřekl, že Steiner úplně ztratil kabinu, ale něco se tam muselo stát, protože propojení mezi ním a Spartou nebylo jako v předchozí sezoně,“ dodal Kalous s tím, že klub už začal hledat náhradu a pravděpodobně půjde znovu o zahraničního trenéra.

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Sestřih utkání Viktoria Plzeň – Sparta Praha
Zdroj: ČT sport

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