Sparťanky se radují. Po pěti letech mají titul, rozhodla výhra v derby

Sparťanské fotbalistky jsou po pěti letech mistryněmi ligy. Definitivně o tom rozhodlo jejich vítězství 2:0 v pražském derby se Slavií. O góly se postaraly Khýrová a Ospecková.
Sparta vyhrála třetí ze čtyř derby této sezony. Na hřišti soupeře v Horních Měcholupech jí vítězství zajistily brankami po změně stran reprezentační záložnice Michaela Khýrová a americká útočnice Elizabeth Ospecková. Stoprocentní bilanci v dosavadní domácí sezoně svěřenkyním rakouského trenéra Michaela Steinera pokazily právě jen slávistky, které vyhrály dubnový duel 2:0.
Oba rivalové se utkají na závěr sezony ještě jednou, protože 29. května je čeká finále domácího poháru. V něm slávistky rovněž budou obhajovat prvenství z předchozích čtyř let.