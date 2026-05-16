Fotbal

Sparťanky se radují. Po pěti letech mají titul, rozhodla výhra v derby


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Sestřih a ohlasy utkání Slavia Praha – Sparta Praha
Sparťanské fotbalistky jsou po pěti letech mistryněmi ligy. Definitivně o tom rozhodlo jejich vítězství 2:0 v pražském derby se Slavií. O góly se postaraly Khýrová a Ospecková.

Sparta vyhrála třetí ze čtyř derby této sezony. Na hřišti soupeře v Horních Měcholupech jí vítězství zajistily brankami po změně stran reprezentační záložnice Michaela Khýrová a americká útočnice Elizabeth Ospecková. Stoprocentní bilanci v dosavadní domácí sezoně svěřenkyním rakouského trenéra Michaela Steinera pokazily právě jen slávistky, které vyhrály dubnový duel 2:0.

Oba rivalové se utkají na závěr sezony ještě jednou, protože 29. května je čeká finále domácího poháru. V něm slávistky rovněž budou obhajovat prvenství z předchozích čtyř let.

