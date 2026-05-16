Derby „S“ může rozhodnout o titulu, Slavia nechce připustit oslavu sparťanek

Čtvrté derby pražských „S“ v letošní sezoně je za dveřmi a leitmotiv je zřejmý. Sparta má v tabulce FORTUNA=LIGY o pět bodů více a v předposledním kole nadstavbové části jí k zisku titulu stačí i remíza, Slavia musí doma k udržení nadějí na obhajobu zvítězit. Přímý přenos sledujte od 13:40 na ČT2 a ČT sport Plus.
Sparta vládne tabulce se ziskem 51 z 54 možných bodů, prohrála jen se Slavií v dubnovém 2. kole nadstavbové části. Obhájkyně titulu naopak kromě dvou nezdarů s rivalkami z Letné remizovaly ještě loni v září v rámci 3. kola na stadionu Slovácka.
„Bohužel už to teď není jen na nás. Musíme udělat všechno pro to, abychom zbylé zápasy vyhrály, a doufat, že Sparta v tom posledním klopýtne,“ poznamenala záložnice Slavie Kamila Dubcová.
Sešívané bude hnát v Horních Měcholupech za vítězstvím kotel fanoušků a držet pěsti jim bude bezesporu i nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony Kateřina Svitková, která už se po únorovém narození dcery vrátila k tréninku. Její návrat k zápasům se blíží. „Normálně už s námi trénuje a je vidět, že se snaží a že do toho dává všechno, i když víme, že to není jednoduché skloubit s rodinou,“ doplnila útočnice Klára Cvrčková.
Sparta čeká na titul pět let. „Ať už se sezona vyvíjí jakkoli, tak tohle je ten zápas, na který se všichni těšíme. Oba týmy do toho určitě dají všechno a rozhodne se na hřišti,“ řekla záložnice Antonie Stárová.
V posledním kole čeká aktuálně vedoucí tým FORTUNA=LIGY domácí utkání se třetím Slováckem, Slavia vyrazí do Liberce.