Derby „S“ může rozhodnout o titulu, Slavia nechce připustit oslavu sparťanek


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Čtvrté derby pražských „S“ v letošní sezoně je za dveřmi a leitmotiv je zřejmý. Sparta má v tabulce FORTUNA=LIGY o pět bodů více a v předposledním kole nadstavbové části jí k zisku titulu stačí i remíza, Slavia musí doma k udržení nadějí na obhajobu zvítězit. Přímý přenos sledujte od 13:40 na ČT2 a ČT sport Plus.

Sparta vládne tabulce se ziskem 51 z 54 možných bodů, prohrála jen se Slavií v dubnovém 2. kole nadstavbové části. Obhájkyně titulu naopak kromě dvou nezdarů s rivalkami z Letné remizovaly ještě loni v září v rámci 3. kola na stadionu Slovácka.

„Bohužel už to teď není jen na nás. Musíme udělat všechno pro to, abychom zbylé zápasy vyhrály, a doufat, že Sparta v tom posledním klopýtne,“ poznamenala záložnice Slavie Kamila Dubcová.

Sešívané bude hnát v Horních Měcholupech za vítězstvím kotel fanoušků a držet pěsti jim bude bezesporu i nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony Kateřina Svitková, která už se po únorovém narození dcery vrátila k tréninku. Její návrat k zápasům se blíží. „Normálně už s námi trénuje a je vidět, že se snaží a že do toho dává všechno, i když víme, že to není jednoduché skloubit s rodinou,“ doplnila útočnice Klára Cvrčková.

Sparta má titul ve FORTUNA=LIZE na dosah, Slavia v derby musí vyhrát
Zdroj: ČT sport

Sparta čeká na titul pět let. „Ať už se sezona vyvíjí jakkoli, tak tohle je ten zápas, na který se všichni těšíme. Oba týmy do toho určitě dají všechno a rozhodne se na hřišti,“ řekla záložnice Antonie Stárová.

V posledním kole čeká aktuálně vedoucí tým FORTUNA=LIGY domácí utkání se třetím Slováckem, Slavia vyrazí do Liberce.

