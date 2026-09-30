Fotbal

Sparta úspěšně přešla přes Farul Constanta. Liberec selhal v Norsku


30. 9. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Sparťanské fotbalistky zvítězily v odvetě 2. předkola Evropského poháru na hřišti Farulu Constanta 4:0 a postoupily do osmifinále. Utkání se naopak vůbec nepovedlo Liberci, který prohrál na hřišti Rosenborgu 1:4 a v soutěži končí.

Sparta po jarním zisku českého titulu neprožila povedený vstup do sezony, neuspěla v kvalifikaci Ligy mistryň a sáhla i ke změně na lavičce. Pod vedením nizozemské trenérky Tornyové vyhrála i druhý soutěžní zápas.

Proti rumunskému mistrovi potvrdila v dvojzápase roli vysokého favorita. V dnešní odvetě se po necelé půlhodině hry prosadila Bergfordová, na ni hned po změně stran navázala Ospecková, která se prosadila i v úvodním duelu. Další branky přidaly krátce po příchodu na hřiště Rancová a Huvarová.

Liberec měl po nečekané úvodní výhře nad Rosenborgem, který v minulosti zasáhl i do Ligy mistryň, nakročeno do osmifinále. V Norsku ale rozehrál odvetu nejhorším možným způsobem, už po 21 minutách prohrával 0:3. Dvakrát se trefila Nilsenová. Za hosty rychle snížila Vithová, jenže poslední slovo měla v 84. minutě Aunehaugenová.

Zatímco sparťanky v minulém úvodním ročníku Evropského poháru došly do semifinále, Liberec startoval v soutěžích UEFA poprvé. Zbylý český zástupce v této pohárové sezoně Slavia již v kvalifikaci nečekaně vypadla a na podzim si tentokrát v soutěžích UEFA nezahraje.

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