Sparta vstoupila do domácího poháru s přehledem a v pražském derby zvítězila na Žižkově drtivě 5:0 i díky hattricku Matyáše Vojty. Fotbalisté Olomouce naopak překvapivě vypadli ve 3. kole v druholigovém Prostějově po prohře 3:4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1:1, po prodloužení pak 2:2.
Sparta se v lize po dvou porážkách propadla až na 10. místo, v pražském derby na Žižkově proti poslednímu celku druhé nejvyšší soutěže si ale zastřílela.
Poprvé od března se za Letenské prosadil útočník Vojta, který v 90. minutě zkompletoval hattrick. Premiérové góly ve sparťanském dresu si připsaly letní posily Matěj Jurásek a Roman Macek.
Viktoria Žižkov – Sparta Praha 0:5 (0:2)
Viktoria Žižkov – Sparta Praha 0:5 (0:2)
Branky: 30., 69. a 90. Vojta, 42. Jurásek, 67. Macek.
Sestava Sparty: Hegyi – Suchomel (69. Kadeřábek), Mbe Soh (61. Ryneš), Ševínský, Vitályos – Vydra (61. Macek), Eneme, Irving – Jurásek, Alcócer (46. Singhateh) – Vojta. Trenér: Priske.
Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě, vloni rovněž ve 3. kole senzačně vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezoně přitom Sigma celý MOL Cupu vyhrála.
Olomoucký trenér Pavel Hapal sice udělal několik změn v sestavě, jeho tým ale i tak nastoupil v silném složení. Prostějov se většinu času bránil, při ofenzivním výpadech byl nicméně nebezpečný. V 21. minutě rozjásal domácí fanoušky Voleský. Těsně před pauzou si srazil Klimentovu střelu do vlastní sítě Ušijama.
Také po změně stran Sigma diktovala tempo, do šancí se však dostávala těžko. Hned v první minutě prodloužení poslal outsidera znovu do vedení střídající Černák, v nastavení si vynutil penaltový rozstřel povedenou ranou do horního rohu Léo Borges. Brazilská posila do obrany se trefila hned v premiéře za Olomouc. Při pokutových kopech však Borges hned v první sérii selhal, za Sigmu se pak neprosadil ještě Kliment, zatímco na domácí straně neuspěl jen Fišer.
„Velice slabý zápas, slabé výkony jednotlivců, kteří mají na víc. Někteří mě vůbec nepřesvědčili. I proto jsme o přestávce čtyřikrát střídali. Musíme si to zanalyzovat. Chyběl pohyb, nevím, co k tomu říct,“ uvedl Hapal.
„I když jsme protočili sestavu, chystali jsme se zodpovědně. Je to ostuda. Měli jsme více ze hry, ale nemůže se to stát, že tady dvakrát inkasujeme a vypadneme. Penalty už jsou pak vabank. Není jiné východisko než se oklepat,“ dodal trenér Sigmy.
Vedle Letenských a Olomouce vstoupí až ve 3. kole do MOL Cupu také Slavia, Plzeň, Hradec Králové a Jablonec coby další účastníci evropských pohárů. Hlavní část zápasového programu se odehraje v příštím týdnu. Ze soutěže již vypadl obhájce trofeje Karviná, která byla kvůli účasti v domácí korupční kauze přeřazena do druhé ligy.
Prostějov – Sigma Olomouc 2:2 po prodloužení (1:1, 0:0), na penalty 4:3
Prostějov – Sigma Olomouc 2:2 po prodloužení (1:1, 0:0), na penalty 4:3
Branky: 21. Voleský, 91. Černák – 42. vlastní Ušijama, 120.+1 Borges. Rozhodující penaltu proměnil: Koudelka.
Sestava Olomouce: Hruška – Spáčil (46. Sylla), Malý, Borges – Hadaš (76. Šíp), Soldo, Beran (46. Baráth), Ekeroth (46. Ghali) – Tkáč (97. Janošek), Kliment – Mikaelsson (46. Krivak). Trenér: Hapal.