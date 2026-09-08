Priske povede trápící se Spartu dál, v klubu skončili dva asistenti

Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezony udělala změny v realizačním týmu, ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Collem, nicméně dánský hlavní kouč Brian Priske má nadále důvěru vedení. Pražský prvoligový klub naznačil, že realizační tým po změnách plánuje doplnit.
Sparta prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezony od rozdělení federace. Letenští prohráli čtyři z dosavadních sedmi kol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. V neděli utrpěli porážku 1:2 v Hradci Králové a po debaklu 0:3 v derby se Slavií podruhé za sebou nebodovali.
„Máme za sebou jeden z nejhorších startů Sparty do ligy za dlouhou dobu. Zdaleka neodpovídá tomu, co od Sparty čekají naši fanoušci i my sami. Neseme za to odpovědnost všichni – vedení, realizační tým i hráči. V reakci na výsledky a výkonnost provádíme změny v realizačním týmu a očekáváme rychlé zlepšení. Podle situace se budeme rozhodovat dál,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva František Čupr.
„Vstup do sezony se nám výsledkově ani výkonnostně vůbec nepovedl a musíme dát týmu nový impuls. Jsem přesvědčený, že máme velmi kvalitní hráče, jejichž potenciál jsme zatím nedokázali naplno využít. Je teď na nás všech, abychom to na hřišti dokázali,“ doplnil sportovní ředitel Tomáš Rosický.