Sparta rozehraje v Alkmaaru osmifinále Konferenční ligy, Sigma hostí Mohuč

Hned dva čeští zástupci budou k vidění v osmifinále Konferenční ligy. Sparta hraje v v Alkmaaru a bude si chtít spravit náladu po nepovedeném minulém týdnu, v němž vypadli z domácího poháru a prohráli ligové derby na Slavii. Sigmu čeká bundesligová Mohuč a hrát se bude na nově položeném olomouckém trávníku.
„Sparta je pro mě osobně variantou, kterou jsem si vždy přál. Jsem za to moc rád, že nám ji los přidělil,“ prohlásil člen širšího kádru reprezentace Matěj Šín. Do současného angažmá zamířil loni v srpnu z ostravského Baníku, v Alkmaaru plní roli náhradníka. Poslední čtyři soutěžní zápasy strávil jen na lavičce, v pondělí nastoupil za druholigový rezervní tým.
Alkmaaru ani Spartě se momentálně příliš nedaří. Nizozemský celek prohrál dva z posledních tří soutěžních duelů, Letenští zvítězili v jediném ze čtyř. Sparta v uplynulém týdnu utrpěla dvě citelné porážky. Nejprve v úterý neuspěla v Mladé Boleslavi po penaltovém rozstřelu ve čtvrtfinále domácího poháru. Kvůli nedělní prohře 1:3 v Edenu nyní na odvěkého městského rivala Slavii ztrácí v lize deset kol před koncem deset bodů.
„Musíme olízat rány, zvednout se a být silnější. Ve čtvrtek máme zápas v Evropě. Máme kvalitu, ale musíme ji ukázat v každém zápase a po celých 90 minut. Ne pouze poločas jako proti Slavii,“ uvedl trenér Brian Priske, který mezi prvním a současným angažmá ve Spartě vedl jiný nizozemský tým Feyenoord Rotterdam.
Do branky Sparty by se mohl vrátit jeho krajan Peter Vindahl, který kvůli poranění nohy nehraje od poloviny února. S týmem ale odletěl do dějiště utkání. Může tak nastoupit proti bývalému zaměstnavateli, odkud na Letnou přišel. Pražané se musejí obejít bez defenzivního univerzála Patrika Vydry, který se zranil v derby.
Alkmaar v dosavadních osmi pohárových zápasech s českými týmy neprohrál, doma s nimi třikrát vyhrál a dvakrát remizoval. Ze současného kádru Sparty si proti němu zahrál v dresu Jablonce stoper Jaroslav Zelený dvakrát na podzim 2021 ve skupině Konferenční ligy. V brance Alkmaaru stál tehdy právě Vindahl. Sparta od výhry na Feyenoordu v říjnu 2001 nezvítězila v Nizozemsku v pěti pohárových zápasech po sobě.
Dvojnásobný nizozemský mistr se proti historicky nejúspěšnějšímu českému klubu bude spoléhat na domácí prostředí. Na vlastním stadionu pro téměř 20 tisíc diváků prohrál jediný z posledních 18 pohárových zápasů a třináctkrát po sobě tam nenašel přemožitele, z toho si připsal 11 výher.
Předpokládané sestavy utkání Alkmaar – Sparta
Alkmaar: Owusu-Odoro - Goes, Penetra, Van Duijl - Dijkstra, Koopmeiners, Mijnans, De Wit - Jensen, Parrott, Daal.
Sparta: Vindahl - Kadeřábek, Ševínský, Zelený - Sonne, Kairinen, Irving, Ryneš - Mercado, Haraslín - Rrahmani.
Z dvojice možných protivníků pro osmifinále los Sigmě neurčil kyperskou Larnaku, ale bundesligovou Mohuč, s níž se české týmy na pohárové scéně nikdy neutkaly. Jasným favoritem na postup je německý celek, Hanáci ale věří, že mohou překvapit.
„Jde o velice atraktivního soupeře, což je pro všechny lákavé. S losem jsme spokojeni. Vnímáme ale, že jde o extra silného protivníka. Šance jsou vždy. Teď nás beru trochu za černého koně soutěže. Půjdeme do toho stejně jako do duelu s Lausanne – s maximálním odhodláním,“ řekl trenér Tomáš Janotka.
Sigma hraje jarní část pohárů podruhé ve své historii a po 34 letech od souboje ve čtvrtfinále s Realem Madrid. Do osmifinále prošla ještě o sezonu později, tehdy na přelomu listopadu a prosince vypadla rovněž v tehdejším Poháru UEFA s Juventusem Turín.
Hanáci chtějí proti Mohuči zužitkovat aktuální dobrou formu. Pět soutěžních zápasů po sobě neprohráli, v lize poprvé v sezoně zaznamenali šňůru tří vítězství a poskočili na páté místo tabulky.
V sobotu Sigma vyhrála v Jablonci 2:1 gólem Jáchyma Šípa z 88. minuty a naplno tam bodovala po téměř 21 letech. „Měníme historii Sigmy v lize i v Evropě a prolamujeme nepříjemné série. Jsem rád, že jsme jednu další zlomili,“ řekl Janotka.
Jeho svěřenci vyběhnou proti Mohuči na zbrusu nový trávník Androva stadionu. Povrch se měl rekonstruovat až v létě, ale stav hřiště byl natolik špatný, že se vedení rozhodlo jej vyměnit už nyní před osmifinále Konferenční ligy.
Jeho tým v podzimní ligové fázi soutěže obsadil poslední, 24. postupové místo s bilancí dvou výher, jedné remízy a tří porážek. V úvodním kole play-off vítěz minulého ročníku českého poháru vyřadil Lausanne po výsledcích 1:1 doma a 2:1 venku.
V bundeslize se Mohuči na podzim nedařilo. V prosinci se dokonce propadla na poslední místo, což stálo pozici dánského trenéra Bo Henriksena. Mužstvo převzal zkušený Švýcar Urs Fischer a vytáhl jej na nynější 15. místo, první nad barážovou pozicí. Mohuč v prosinci dokázala remizovat na stadionu Bayernu Mnichov, nyní ale už čtyři kola nevyhrála a třikrát za sebou remizovala. O víkendu zachránil bod se Stuttgartem až v nastavení obránce Danny da Costa.
Předpokládané sestavy utkání Sigma Olomouc – Mohuč
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Sláma, Slavíček – Baráth, Beran – Šturm, Růsek, Šíp – Kliment.
Mohuč: Batz – Da Costa, Posch, Kohr – Widmer, I Če-song, Sano, Nebel, Mwene – Silas, Tietz.