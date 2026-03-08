Kapitána fotbalistů Sparty Lukáše Haraslína – slušně řečeno – naštvalo, jakým způsobem jeho tým ztratil dobře rozehrané ligové derby na Slavii, kde lídrovi tabulky nakonec podlehl 1:3. Letenskému týmu se s ohledem na desetibodovou ztrátu na pražského rivala znovu o něco vzdálil titul, devětadvacetiletý slovenský reprezentant ale boj první místo deset kol před koncem soutěže ještě nevzdává.
Haraslín: Ve druhém poločase jsme to nebyli my, jako by přišlo jiné mužstvo
Ačkoliv Sparta vstřelila v Edenu těsně před přestávkou díky Patriku Vydrovi gól "do šatny", ve druhém dějství ji obhájce titulu výrazně přehrál a skóre otočil. "V první řadě jsem naštvaný. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme dělali přesně to, co jsme měli. Dostali jsme se do vedení," řekl Haraslín.
Vadilo mu, jak jeho tým přistoupil ke druhému poločasu. "Nevím, zda jsme si mysleli, že se to dá ukopat na 1:0. Ano, dá, ale když dáte gól třeba kolem 80. minuty a ubráníte, uskáčete hubený náskok. Ve druhém poločase jsme byli strašně zalezlí, jako bychom to nebyli my a na hřiště přišlo úplně jiné mužstvo. Takhle přece hrát nemůžeme," uvedl sparťanský křídelník.
Do konce ligy zbývá pět kol základní části a dalších pět kol v nadstavbě. Sparta z druhé příčky ztrácí na lídra tabulky už deset bodů. "Stále budeme chtít hrát o první místo. Dnešním zápasem se nám cíl vzdálil, ale ještě není konec. Dokud bude možnost se bít o první místo, budeme bojovat," ujistil Haraslín.
Mužstvo podle něj udělá všechno, aby citelnou ztrátu stáhlo. "Víme, že tímto zápasem jsme si mohli polepšit v tabulce. Ale ještě se hraje hodně zápasů, oba týmy čekají těžké zápasy. Pevně věřím, že se dáme do pořádku," řekl Haraslín.
"Je před námi těžký výjezd v Evropě, poté liga, znovu pohár a reprezentační pauza. Zápas si rozebereme a hodíme ho co nejdřív za hlavu. Musíme se vyvarovat chyb, co jsme udělali," podotkl bratislavský rodák.
Letenský kapitán se na hřišti hodně rozčiloval, že před gólem Mojmíra Chytila na 2:1 ho v šestnáctce fauloval Tomáš Chorý. "Z mého pohledu to byl faul zezadu. Cítil jsem ránu. Nevím, kolik váží, ale těžko můžu ustát náraz stokilového protihráče. Nechci se na to vymlouvat, takhle bylo rozhodnuto, už to nezměním. Tím momentem jsme si to neprohráli, na vině je celý druhý poločas," uznal Haraslín.