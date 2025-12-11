Postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy už by měly mít oba týmy se sedmi body téměř jistý a vítěz by už mohl myslet i na přímý postup do osmifinále. Fotbalisty Sparty čeká v 5. kole ligové fáze zápas na stadionu rumunské Universitatey Craiova, kde se oba celky střetnou vůbec poprvé.
Sparta chce uspět na stadionu, kde hosté nevítězí
Pražané v minulém kole porazili ve Varšavě Legii 1:0 a ve společné tabulce 36 týmů se posunuli na 11. místo, Craiova je patnáctá. Mužstva na prvním až osmém místě postoupí přímo mezi 16 nejlepších, týmy na 9. až 24. pozici čeká úvodní vyřazovací kolo.
Podle specializovaného serveru Football Meets Data se Sparta mezi 24 nejlepších celků dostane na 99,9 procenta, Craiova na 95 procent. Zatímco na elitní osmičku má rumunský celek jen šestiprocentní šanci, Letenští 36 procent.
Výhra v Olomouci jako motivace
Universitatea i Sparta se do hlavní fáze třetí pohárové soutěže dostaly přes tři předkola. Pražané prohráli v pohárech s rumunskými soupeři jediné z minulých pěti utkání, v uplynulé sezoně vyřadili ve 3. předkole Ligy mistrů FCSB. Na Craiovu se naladili sobotní ligovou výhrou 1:0 v Olomouci, o níž v 88. minutě rozhodl Albion Rrahmani, jenž loni přišel na Letnou z jiného rumunského týmu Rapidu Bukurešť. Na hřištích soupeře zvítězili Letenští počtvrté za sebou.
„Potřebujeme jakoukoli výhru, ale taková v posledních minutách samozřejmě strašně chutná. Ale myslím, že jsme si ji zasloužili. Vstoupili jsme do zápasu dobře, byla tam mentalita. Od ní by se měl odvíjet každý zápas, ale nechtěl bych ji vyzdvihovat,“ prohlásila jedna z opor Sparty Pavel Kadeřábek.
„Musíme to ukazovat v každém zápase, není to něco, za co bychom se měli chválit. Takhle musí být nastavený každý pokaždé, potom budeme odměněni takovým gólem v poslední minutě. Je to samozřejmost, ne něco na pochvalu,“ řekl někdejší reprezentant.
Čtvrté mužstvo v tabulce rumunské ligy neprohrálo doma deset pohárových zápasů za sebou, všechny v Konferenční lize. V té ale hraje ligovou fázi poprvé. Na Stadionu Iona Oblemenca, kam se vejde přes 30 000 diváků, prohrála Universitatea v sezoně jediné z patnácti soutěžních utkání, ale vyhrála tam jen jedno z pěti posledních utkání.
Poprvé s českým týmem
Craiova vznikla v roce 1948 jako fotbalový oddíl sportovního klubu CSU Craiova, jehož součástí byla do roku 1991. Tehdy její místo v rumunské lize po privatizaci převzala FC U Craiova 1948. V roce 2013 sportovní klub obnovil své fotbalové oddělení, které se hlásí k historii a trofejím původní Universitatey Craiova. Tu si nárokuje i Craiova 1948, soudy i orgán řídící rumunskou nejvyšší soutěž ale daly opakovaně za pravdu nadcházejícímu soupeři Sparty.
Současná Craiova se v pohárech s českým soupeřem ještě nikdy neutkala. Na Olomouc v září 1992 v 1. kole Poháru UEFA narazila Craiova 1948, která byla v tomto roce vyloučena ze všech ligových soutěží.
Pro Craiovu je největším úspěchem v Evropě čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů) v sezoně 1981/82 a semifinále Poháru UEFA (nyní Evropská liga) z ročníku 1982/83.