Bylo to vydřené vítězství. Sparta porazila v osmifinále poháru druholigový Artis až gólem v 89. minutě, když z penalty skóroval Albion Rrahmani. Podle trenéra Briana Priskeho to byla výhra kontrolovaná, jen chybělo více šancí. Obránce Asger Sörensen považuje vybojovaný postup za důležitý.
Vydřená i kontrolovaná výhra. Nastartuje se Sparta pohárovým postupem?
Sparta alespoň částečně odčinila nedělní porážku 2:4 v nejvyšší soutěži s Pardubicemi. „Samozřejmě víme, že se stále musíme zlepšit, vytvářet si více šancí a skórovat více branek,“ prohlásil po utkání Sörensen.
„Cíl je splněn, to je na tom to nejdůležitější,“ uvedl kouč Priske.
Hráči Sparty věděli, do čeho půjdou. „Připravovali jsme se na nízký blok Artisu. Osobně jsem od nich očekával, že na nás budou vytvářet více tlaku,“ popsal Sörensen, který nahradil Jaroslava Zeleného.
Favorit od úvodu diktoval tempo a v 27. minutě otevřel skóre poté, co se po Kuolově akci po levé straně trefil do odkryté branky John Mercado. Artis vrátila do hry obrovská chyba gólmana Surovčíka. Jeho promáchnutí před vápnem využil Quadri Adediran a do prázdné branky v 41. minutě srovnal.
„Bylo to nešťastné, těžký vysoký balon. Mrzí mě to za něj. Suro jinak odehrál dobrý zápas, měl tam několik rozehrávek, dlouhých balonů, vyražených standardek. Věřím, že se z toho rychle oklepe,“ řekl Sörensen.
Dobrý odrazový můstek v náročném programu
Brňané po konci podzimní části druhé ligy téměř měsíc nehráli soutěžní zápas, přesto favorita trápili až do samého závěru. Pražané se po změně stran přes soupeřovu zataženou defenzivu těžko dostávali do šancí, pomohla jim ale smolná Harazimova ruka ve vápně po Mercadově centru. Rrahmani se nemýlil.
„Máme na sebe vysoké nároky, chceme vyhrát každý zápas. Když pak máme problémy s kreativitou nebo naším stylem hry, přichází tlak i odjinud. Ale daleko větší tlak je od nás, realizáku a hráčů,“ přiblížil Sörensen. Další nesnadná meta čeká Pražany v lize v Olomouci.
„Chtěl jsem zjistit, jak vymačkat kvalitu z týmu konzistentně, protože kvalita v něm je. Program je náročný, takže se na tom všem pracuje hůř, ale myslím, že tentokrát jsme předvedli dobrý výkon,“ shrnul trenér Priske.
Vedle Sparty se do jarního čtvrtfinále už dříve probojoval lídr ligové tabulky Slavia, Plzeň, Karviná, Jablonec, Ostrava, Mladá Boleslav a Hradec Králové. Obhájce trofeje Sigma Olomouc již vypadla. Čtvrtfinále se losuje v pátek.