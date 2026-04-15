Sparta B se ode dna tabulky neodlepila, Zbrojovka porazila Žižkov

Sparťanská rezerva podlehla ve 23. kole druhé fotbalové ligy Artisu Brnu 1:3. Prohrála doma pátý zápas v řadě a zůstává v tabulce poslední.
Brněnská Zbrojovka zdolala doma 1:0 Žižkov a v čele tabulky má náskok 16 bodů na druhé Táborsko, které zvládlo stejným výsledkem jihočeské derby s Českými Budějovicemi. Na třetí příčku se propadla Opava porážkou 0:2 s rezervou Ostravy. Bodově se na ni dotáhl Artis.
Zbrojovka v minulém kole utrpěla debakl 0:4 v Opavě, tentokrát se však vrátila na vítěznou vlnu. V 28. minutě rozhodl Rymarenko. Žižkov prohrál po šesti zápasech a poprvé na jaře, v tabulce zůstal pátý.
Zbrojovka může po příštím kole slavit postup do nejvyšší soutěže. Kromě vítězství v Jihlavě potřebuje i bodovou ztrátu Táborska na hřišti Artisu a Opavy v zápase se Slavií B.
Opava mohla jít ve slezském derby v Ostravě do vedení, Janoščín ale neproměnil v první půli penaltu. Baník udeřil slepenými góly v 59. a 63. minutě, prosadili se Holaň s Drozdem. Ostravské rezervě patří v tabulce osmá pozice.
I v utkání Sparta B – Artis padly všechny branky po změně stran. Skóre otevřel výstavní trefou z přímého kopu ve 49. minutě domácí Lukáš Moudrý. Artis ale za šest minut vyrovnal gólem Michala Jeřábka a po dalších sedmi minutách po gólu Quadriho Adedirana otočil vývoj zápasu. Třetí gól pak přidal v 84. minutě Jan Sedlák. V posledních sekundách nastavení měla Sparta šanci snížit, Lášek ale vybíhajícího Holého nepropálil.
Nigerijský útočník Adediran je se 13 trefami v čele tabulky kanonýrů o gól před Matějkou z Táborska. Toho dnes střelecky zastoupil obránce Novák, jenž už ve druhé minutě po závaru před bránou rozhodl duel s Českými Budějovicemi. Táborsko zvítězilo po třech kolech a teprve podruhé na jaře.
Poosmé v řadě neprohrála Vlašim, která remizovala doma 0:0 s Příbramí. Nováček Ústí nad Labem se triumfem 1:0 nad Chrudimí posunul na šesté místo. Slavia B zdolala 1:0 předposlední Jihlavu a Kroměříž hrála bez branek s Prostějovem.
23. kolo druhé fotbalové ligy
Sparta Praha B – Artis Brno 1:3 (0:0)
Branky: 49. Moudrý – 55. Jeřábek, 62. Adediran, 84. Sedlák. Rozhodčí: Wulkan – Zoufalý, Ježek. ŽK: Feit, Pavlo – Jeřábek, Adediran, Pospíšil. Diváci: 422.
Baník Ostrava B – Opava 2:0 (0:0)
Branky: 59. Holaň, 63. Drozd. Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Brázdil. ŽK: Šehič – Novák, Sy. Diváci: 3034.
Slavia Praha B – Jihlava 1:0 (0:0)
Branka: 70. Pikolon z pen. Rozhodčí: Kubečka – Hurych, Malimánek. ŽK: Farka, Štětka (oba Jihlava). Diváci: 287.
Kroměříž – Prostějov 0:0
Rozhodčí: Černý – Žurovec, Dorotík. ŽK: Hranoš, Habusta, Josl (kondiční trenér, všichni Prostějov). Diváci: 1041.
Ústí nad Labem – Chrudim 1:0 (0:0)
Branka: 70. Richter. Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Dohnal. ŽK: Huf (Chrudim). Diváci: 1007.
Zbrojovka Brno – Viktoria Žižkov 1:0 (1:0)
Branka: 28. Rymarenko. Rozhodčí: Volek – Pochylý, Pospíšil. ŽK: Velich – Richter, Gembický. Diváci: 4217.
Vlašim – Příbram 0:0
Rozhodčí: Panský – Váňa, Pfeifer. ŽK: Soukeník – Conte. Diváci: 509.
Táborsko – České Budějovice 1:0
Branka: 2. Novák. Rozhodčí: Vokoun – Dresler, Jurajda. ŽK: Holiš – Ogbonna, Omon, Vaníček. Diváci: 1020.