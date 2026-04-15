Dynamo přišlo o stadion, České Budějovice vypověděly klubu smlouvu

Českobudějovická rada podle očekávání vypověděla fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu. Klub na něm nestihne dokončit příští sezonu a hrozí tak, že od Fotbalové asociace ČR (FAČR) nedostane licenci. Radnice avizovala, že pokud majitelka klubu Dorothy Nneka Edeová Dynamo neprodá, městský stadion nebudou moci fotbalisté k zápasům využívat. Výpovědní lhůta je rok a začne platit 1. května.
„Budeme dělat nějaké kroky, abychom fotbal v Budějovicích udrželi. Paní majitelku vždy rádi pozveme ke stolu a pořád platí naše nabídka na odkup klubu, kterou jsme jí včera (v úterý) dali,“ uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.
Edeová v úterý zveřejnila prohlášení, že klub neprodá a nabídku města neakceptuje. Obě strany se nebavily o částce, za niž by byl klub na prodej.
Vedení radnice však uvedlo, že je ochotné majitelce zaplatit peníze, které do Dynama investovala. Město by pak hledalo nového kupce a klub provozovalo jen dočasně.
„Pokud by paní majitelka chtěla hrát fotbal s klubem jinde, záleželo by na rozhodnutí FAČR, zda by asociace přesun povolila. Kdyby skutečně z Českých Budějovic odešla, zřejmě by si s sebou vzala i hráče, kteří mají platnou smlouvu. Akademie s mládežnickými týmy by zůstala zde,“ řekl Maroš.
Edeová nadále vidí situaci odlišně než radnice. „Obdrželi jsme výpověď ze strany města. V současné chvíli prověřujeme veškeré právní možnosti dalšího postupu. Znovu chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je udržet tým ve městě a zachovat značku Dynama,“ uvedla v klubovém prohlášení.
„Zároveň věříme, že i v této situaci zůstanou představitelé českého fotbalu, včetně Fotbalové asociace České republiky, nestranní a budou postupovat s ohledem na principy férovosti a sportovní integrity. Není v zájmu nikoho, aby kvůli zbytečným sporům zanikla značka a historie klubu, která se budovala dlouhé roky,“ doplnila nigerijsko-britská podnikatelka, která je v čele Dynama od loňského června.
Město klubu poskytuje měsíčně téměř půl milionu korun na údržbu stadionu. Radnice vždy žádá roční vyúčtování těchto služeb, což je součástí smlouvy s Dynamem.
Klub měl vyúčtování dodat do 28. února, ale dodal jej po urgenci s více než měsíčním zpožděním. Město proto uvedlo, že situace v klubu je nadále neúnosná a rozhodlo se ji řešit odkoupením Dynama.