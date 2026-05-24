Součkův West Ham sestupuje z Premier League, Tottenham poslední zápas zvládl

Tomáš Souček a jeho West Ham se po 14 sezonách loučí s Premier league. „Kladiváři“ si sice v posledním kole díky brankám Castellanose, Bowena a Wilsona snadno poradili s Leedsem 3:0, ale v souběžně hraném utkání Tottenham i díky čistému kontu brankáře Kinského porazil Everton 1:0 a udržel si dvoubodový náskok na West Ham.
Manchester United porazil Brighton 3:0, Bruno Fernandes 21. asistencí v sezoně překonal ligový rekord. Vedle „Rudých ďáblů“ si Ligu mistrů zahrají mistrovský Arsenal, Manchester City, Aston Villa a Liverpool. Evropská liga zbyla na Bournemouth a nováčka Sunderland, Konferenční ligu bude hrát Brighton.
Fernandes překonal rekord, Arsenal zakončil sezonu výhrou
Manchester United šel v Brightonu do vedení ve 33. minutě. Kapitán hostů Fernandes centrem z rohového kopu přesně našel hlavu Dorgua a 21. asistencí v ročníku překonal rekord Premier League, který drželi Thierry Henry a Kevin De Bruyne. Oba hráči United si ve druhém poločase vyměnili role při gólu na 3:0. Druhou branku obstaral těsně před pauzou Mbeumo.
Arsenal na hřišti Crystal Palace šetřil své hvězdy, neboť jej příští sobotu čeká finále Ligy mistrů proti PSG. Domácí, kteří o tři dny dříve nastoupí do finále Konferenční ligy proti Vallecanu, také nechali některé opory odpočívat a „Kanonýři“ si po brankách Gabriela Jesuse a Noniho Maduekeho zpříjemnili přebíraní mistrovské trofeje výhrou 2:1.
Pep Guardiola uzavřel desetileté působení na lavičce Manchesteru City domácí porážkou 1:2 s Aston Villou. „Citizens“ sice o poločase vedli gólem Semenya, ale Watkins dvěma trefami po přestávce skóre otočil. Guardiola v klubu získal 20 trofejí včetně šesti ligových titulů a úspěchu v Lize mistrů.
Krejčího Leeds skončil poslední
Ladislav Krejčí se rozloučil se svým angažmá ve Wolverhamptonu remízou 1:1 na hřišti Burnley. Český reprezentační kapitán bude od léta opět hráčem Girony, která stejně jako Wolves sestoupila z nejvyšší soutěže. Podle spekulací médií by měl Krejčí od další sezony opět nastupovat v Premier League, zájem o něj má mít především Leeds.
Liverpool remizoval s Brentfordem 1:1 a uhájil pátou příčku zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů před Bournemouthem. Poslední zápas „Reds“ se nesl především v duchu rozloučení s klubovou legendou Mohamedem Salahem, jenž v jejich dresu odehrál devět sezon a stal se mimo jiné nejlepším střelcem i nahrávačem klubu v historii Premier League. Rekordní 93. asistenci, kterou překonal Stevena Gerrarda, si připsal dnes proti Brentfordu, když přihrál na gól Jonesovi.
Chelsea potvrdila tristní formu v závěru sezony, prohrála v Sunderlandu 1:2 a skončila mimo pohárové příčky. Sunderland se stal teprve pátým týmem v historii Premier League, který si zajistil účast v evropských pohárech v první sezoně po postupu.
Výsledky 38. kola anglické fotbalové ligy
Brighton – Manchester United 0:3 (33. Dorgu, 44. Mbeumo, 48. Fernandes), Burnley – Wolverhampton 1:1 (47. Flemming – 5. Armstrong z pen.), Crystal Palace – Arsenal 1:2 (89. Mateta – 42. Gabriel Jesus, 48. Madueke), Fulham – Newcastle 2:0 (20. Diop, 80. Cairney), Liverpool – Brentford 1:1 (58. Jones – 64. Schade), Manchester City – Aston Villa 1:2 (23. Semenyo – 47. a 61. Watkins), Nottingham – Bournemouth 1:1 (34. Gibbs-White – 54. Tavernier), Sunderland – Chelsea 2:1 (25. Hume, 50. vlastní Gusto – 56. Palmer), Tottenham – Everton 1:0 (43. Palhinha), West Ham – Leeds 3:0 (67. Castellanos, 79. Bowen, 90.+4 Wilson).