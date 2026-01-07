Souček: Jsme ve špatné pozici, ale budu věřit až do konce

Záchranářský zápas v Londýně směřoval k remíze, v 85. minutě ale brankář Alphonse Areola při snaze odvrátit centr trefil ve vápně místo míče protihráče a sudí Tony Harrington po zásahu od videa a přezkoumání situace nařídil penaltu.
Souček a jeho spoluhráči kontroverzní verdikt a porážku gólem v 89. minutě jen těžko rozdýchávali. „Pro mě je to vtip. Právě jsem to viděl znovu a myslím, že když to takhle půjde, můžeme mít 20 penalt za zápas,“ řekl Souček.
„Přišel jsem do Premier League, protože jsem si myslel, že je to nejtvrdší liga na světě a že jsme všichni bojovníci a válečníci. Ale tohle vypadá spíš jako basketbal, když se hráče nemůžete dotknout,“ dodal český záložník.
Z penalty byl podle něj rozčarovaný i domácí brankář. „Areola si šel pro míč. Myslím, že jsem balon odhlavičkoval a už byl mimo hru. Ani Areola nevěděl, kdo byl faulován. Nevěděli jsme, proč VAR (videorozhodčí) zasahoval. Pak přišla penalta, pro nás všechny to bylo těžké,“ připustil Souček.
Po šesti zápasech nastoupil v základní sestavě a výrazně přispěl k vedoucí brance West Hamu. Ve 13. minutě si naskočil na roh a jeho hlavičku cestou do sítě ještě tečoval hostující Murillo. V pořadí 39. gól v Premier League, jímž by překonal český rekord, o který se dělí s Patrikem Bergerem, si zatím nepřipsal.
„Hlavně první poločas byl brilantní. Měli jsme pár šancí, dali jsme gól a ukázali jsme, že držíme pohromadě. Měli jsme skvělou náladu. Také stadion ožil, v tu chvíli jsme se radovali,“ prohlásil Souček.
Krátce po pauze ale Nottingham rovněž po rohu vyrovnal. „Chvíli předtím nám (kvůli ofsajdu) zrušili druhý gól. Myslím, že to byl asi klíčový zlomový moment. Pár minut poté jsme inkasovali a na konci jsme dostali druhý gól. Nemohu uvěřit, že jsme takový zápas prohráli. Všichni jsme šli do utkání s vítěznou náladou. Jsou to hodně špatné pocity,“ řekl Souček.
Jeho celek po 21 kolech ztrácí ze sestupové 18. příčky v tabulce na sedmnáctý Nottingham už sedm bodů. „Už není čas na hezká slova. Máme před sebou ještě plno zápasů, ale musíme začít už od toho prvního. Teď je ten správný čas, musíme vyhrávat. Při ztrátě sedmi bodů nestačí vyhrát jen jeden nebo dva zápasy, ale několik za sebou,“ řekl Souček.
„Pořád věřím a budu věřit až do konce, ale musím říct, že jsme v hodně špatné pozici. Když jsem přišel do klubu, byli jsme v pásmu sestupu, ale tohle je nejhorší situace, ve které jsem se tu ocitl. Teď je čas se ukázat a zlepšit, protože nikdo z nás nechce sestoupit do druhé ligy. Musíme se podívat do zrcadla a bojovat až do samého konce,“ doplnil.