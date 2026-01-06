Trenér Liam Rosenior převzal fotbalisty Chelsea. Jednačtyřicetiletý dosavadní kouč Štrasburku podepsal v Londýně smlouvu do roku 2032. Anglický kouč si do nového angažmá vezme i asistenty Kalifu Cissého a Justina Walkera.
Potvrzeno: Rosenior má smlouvu v Chelsea do roku 2032
Rosenior nejprve na ranní tiskové konferenci uvedl, že smlouvu s klubem Premier League „zatím nepodepsal“, ale „ústně se s ním dohodl“. Jeho stávající francouzský zaměstnavatel mu dal k jednání s Blues svolení. Chelsea ještě před polednem jeho příchod potvrdila.
„Všechno je dohodnuto a pravděpodobně to bude v příštích několika hodinách. Jsem tady, protože mi na tomto klubu (Štrasburku) záleží, a cítil jsem, že je správné dnes osobně odpovědět na vaše otázky, než půjdu dál,“ avizoval.
Rosenior přišel do Štrasburku předloni v létě. V minulé sezoně s ním obsadil ve francouzské lize sedmé místo a postoupil do Konferenční ligy. Loni na jaře s klubem prodloužil smlouvu do roku 2028. Dnes uvedl, že působení v klubu bylo nejpřínosnějším obdobím jeho kariéry po angažmá v Derby County a Hull City, kde působil i jako hráč. „Posledních 18 měsíců bylo radostných a nejlepších v mé profesionální kariéře,“ řekl Rosenior.
Chelsea v první den nového roku po roce a půl odvolala trenéra Enza Marescu. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc se podle médií během podzimu zhoršily Marescovy vztahy s vedením.
Francouzský a anglický klub mají stejného majitele. „Jsem nadšený z budoucnosti. Celý život jsem pracoval na tom, abych byl trenérem a vedl klub světové úrovně. Vyvolává to také smutek z toho, co za sebou opouštím. Je to emotivní, protože je to můj poslední den a čas, kdy se probouzím jako manažer Štrasburku. To je fotbal,“ řekl Rosenior.
Chelsea ve středu nastoupí k ligovému utkání na půdě Fulhamu, za který bývalý obránce také hrával. „Udělám vše pro to, aby klub dosáhl úspěchu, který si zaslouží. Hluboce věřím v týmovou práci, jednotu, sounáležitost a vzájemnou spolupráci a tyto hodnoty budou jádrem všeho, co děláme. Budou základem našeho úspěchu,“ slíbil Rosenior.