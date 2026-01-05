Rúben Amorim už není trenérem Manchesteru United. Čtyřicetiletý Portugalec vedl aktuálně šestý tým Premier League od předloňského listopadu a v minulé sezoně ho dovedl do finále Evropské ligy.
Amorim Manchester United nespasí, klub portugalského trenéra odvolal
„Vzhledem k postavení v tabulce se vedení klubu nakonec rozhodlo, že je správný čas na změnu, abychom zvýšili šance na co nejlepší umístění na konci soutěže,“ uvedl klub v krátkém prohlášení.
Amorim skončil den po remíze 1:1 v Leedsu. Přitom zdůraznil, že nepřišel do klubu jen jako trenér, ale i jako manažer týmu. Zároveň zopakoval, že rezignovat nehodlá.
Bývalý portugalský reprezentant přišel do Manchesteru jako úspěšný kouč Sportingu Lisabon, ve slavném anglickém klubu ale byl od samého začátku pod velkým tlakem.
Minulou sezonu dokončil s týmem až na 15. příčce tabulky, což bylo nejhorší umístění od sezony 1973/74, kdy rudí ďáblové sestoupili z nejvyšší soutěže.
V aktuálním ročníku United nehrají evropské poháry, z Ligového poháru vypadli po porážce s Grimsby ze čtvrté ligy.
Ve středečním ligovém utkání v Burnley povede mužstvo dosavadní kouč týmu do 18 let Darren Fletcher.