VfB Stuttgart v předposledním kole německé ligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazil Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými Brémami pátý Hoffenheim, v jehož dresu se dvě minuty před koncem vrátil na trávník po prosincovém zranění lýtka český útočník Adam Hložek.
Ve Stuttgartu potřeboval Španěl García jen 35 sekund na to, aby poslal hosty hned z prvního útoku do vedení. Bosenský kanonýr Demirovič ale svým 12. gólem rychle vyrovnal a v nastavení prvního poločasu si vykoledoval penaltu, kterou Mittelstädt proměnil. Nejlepší střelec domácích Undav po změně stran svým 19. gólem výhru zpečetil.
Patrik Schick, který dal v posledních šesti zápasech devět branek, se tentokrát neprosadil. Stuttgart se radoval z tříbodového zisku poprvé po třech kolech. Leverkusen tak potřebuje za týden porazit Hamburk a doufat, že oba jeho konkurenti klopýtnou.
Hoffenheim hrál už od páté minuty přesilovku po vyloučení Japonce Sugawary a Touré z Pobřeží slonoviny ji využil. Z české čtveřice nastoupil v základní sestavě jen Vladimír Coufal. Robin Hranáč přišel na trávník až v závěru a Bundesligu poprvé od 20. prosince ochutnal i Hložek.
Lipsko se po debaklu v Leverkusenu vrátilo na vítěznou vlnu a výhrou nad předposledním St. Pauli 2:1 si definitivně zajistilo třetí příčku. Těsně před přestávkou otevřel skóre Rakušan Schlager, druhý gól přidal Maďar Orbán, až v závěru zkorigoval výsledek střídající Gambijec Ceesay. Hosté prohráli potřetí v řadě a v příštím kole si to v přímém souboji s Wolfsburgem rozdají o udržení v nejvyšší soutěži.
Skvělou formu v závěru sezony chytil Augsburg, bez porážky je už šest kol a doma zdolal Borussii Mönchengladbach 3:1 především zásluhou dvou branek Rakušana Gregoritsche. Má tak ještě teoretickou šanci na sedmé místo, které by mu vyneslo Konferenční ligu. Na evropskou scénu by se vrátil po jedenácti letech.
Výsledky 33. kola německé fotbalové ligy
Augsburg – Mönchengladbach 3:1 (24. a 72. Gregoritsch, 42. Fellhauer – 90+2. Reyna)
Hoffenheim – Brémy 1:0 (27. Touré)
Lipsko – St. Pauli 2:1 (45. Schlager, 54. Orbán – 86. Ceesay)
Stuttgart – Leverkusen 3:1 (6. Demirovič, 45+7. Mittelstädt z pen., 58. Undav – 1. García)