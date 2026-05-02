Bayern zachránil bod až v nastavení, Coufal a spol. vedení neudrželi

Až v desáté minutě nastaveného času zachránili Bayern Mnichov aspoň bod. Už jistý mistr německé fotbalové ligy na svém stadionu remizoval s Heidenheimem 3:3. Fotbalisté Hoffenheimu s českým obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě v 32. kole ztratili dvoubrankové vedení a remizovali před svými fanoušky 3:3 se Stuttgartem.
Hoffenheimu chyběl kvůli trestu za žluté karty obránce Robin Hranáč, alespoň na lavičce ale byl poprvé v tomto roce uzdravený útočník Adam Hložek. Domácí vedli ve 49. minutě 3:1, dvakrát se prosadil nejlepší střelec týmu Kramarič. V 64. minutě snížil Demirovič, záhy ale Karazor dostal červenou kartou a hosté dohrávali v oslabení. Přesto se z poslední akce zápasu radovali z vyrovnání po Tomásově dorážce.
Hoffenheim nevyužil šanci přeskočit svého soupeře na čtvrtém místě, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů.
Podobný scénář měl i duel Bayernu s Heidenheimem. Trenér Kompany před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain šetřil opory a favorit prohrával po půlhodině o dva góly. Ještě do poločasu snížil Goretzka a stejný hráč po změně stran vyrovnal, hostům ale vrátil vedení rovněž dvougólový Zivzivadze.
Bavorský velkoklub se štěstím odvrátil druhou ligovou porážku v sezoně v desáté minutě nastaveného času. Oliseho střela se odrazila od tyče do zad gólmana Ramaje za brankovou čáru.
Ve třetím zápase na lavičce Unionu Berlín poprvé bodovala trenérka Etaová. Domácí v souboji týmů z druhé poloviny tabulky prohrávali s Kolínem nad Rýnem ještě v 73. minutě o dvě branky, pak ale snížil Rothe a v 89. minutě uzavřel skóre Burcu. Krátce před vyrovnávacím gólem svého týmu přišel na hřiště střídající záložník Alex Král.
Výsledky 32. kola německé fotbalové ligy
Bayern Mnichov – Heidenheim 3:3 (44. a 57. Goretzka, 90.+10 vlastní Ramaj – 22. a 76. Zivzivadze, 31. Dinkci), Brémy – Augsburg 1:3 (64. Schmid – 24. a 45.+3 Kade, 69. Jakič), Frankfurt – Hamburk 1:2 (48. Uzun – 51. Grönbaek, 59. Vieira), Hoffenheim – Stuttgart 3:3 (8. a 49. Kramarič, 23. Touré – 20. Führich, 64. Demirovič, 90.+5 Tomás), Union Berlín – Kolín nad Rýnem 2:2 (73. Rothe, 89. Burcu – 33. Bülter, 61. El Mala).