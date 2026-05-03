Mohuč uloupila důležité body v St. Pauli, zachránil se i Mönchengladbach

Situace u dna tabulky německé fotbalové ligy se zahušťuje. Hráči St. Pauli prohráli s Mohučí 1:2 a z barážové pozice se mohou propadnout na předposlední místo znamenající přímý sestup. Před ně se může dostat Wolfsburg, pokud večer uhraje alespoň remízu ve Freiburgu. Mohuč si naopak definitivně zajistila setrvání v Bundeslize, kde bude hrát osmnáctou sezonu za sebou. Podobně je na tom Mönchengladbach, který porazil Dortmund 1:0.
Osmifinálového přemožitele Sigmy Olomouc v Konferenční lize poslal už v šesté minutě do vedení Tietz a výhru pojistil pět minut před přestávkou Mwene. St. Pauli dokázalo v závěru už jen snížit zásluhou střídajícího Ceesaye, na výhru čeká už osm kol a na automatickou záchranu ztrácí šest bodů.
Jediný gól v Mönchengladbachu padl v 88. minutě. Tabakovič si ideálně načasoval náběh za obranu, kde ho našel Reitz a bosenský reprezentant nezaváhal. Jednatřicetiletý útočník oslavil 12. trefu v sezoně. Dortmundu tak zhořkl jubilejní 2000. zápas Bundesligy, v němž si mohl zajistit druhé místo. K stvrzení titulu vicemistra potřebuje Borussia získat v posledních dvou kolech alespoň dva body.
Výsledky 32. kola německé fotbalové ligy
Mönchengladbach – Dortmund 1:0 (88. Tabakovič), St. Pauli – Mohuč 1:2 (87. Ceesay – 6. Tietz, 40. Mwene), Bayern Mnichov – Heidenheim 3:3 (44. a 57. Goretzka, 90.+10 vlastní Ramaj – 22. a 76. Zivzivadze, 31. Dinkci), Brémy – Augsburg 1:3 (64. Schmid – 24. a 45.+3 Kade, 69. Jakič), Frankfurt – Hamburk 1:2 (48. Uzun – 51. Grönbaek, 59. Vieira), Hoffenheim – Stuttgart 3:3 (8. a 49. Kramarič, 23. Touré – 20. Führich, 64. Demirovič, 90.+5 Tomás), Union Berlín – Kolín nad Rýnem 2:2 (73. Rothe, 89. Burcu – 33. Bülter, 61. El Mala), Leverkusen – Lipsko 4:1 (25., 76. a 89. Schick, 45. Tella – 80. Baumgartner).