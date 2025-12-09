Slavia v Lize mistrů stále čeká na první výhru v soutěži. Tři zápasy před koncem ligové fáze mají červenobílí na kontě tři body za remízy a čeká je duel na hřišti favorizovaného Tottenhamu. Barvy vítěze minulého ročníku Evropské ligy hájí bývalý gólman Slavie Antonín Kinský. Plní však roli brankářské dvojky za Italem Guglielmem Vicariem a stále čeká na debut v milionářské soutěži.
Slávisty čeká těžký zápas na Tottenhamu. Zahrají si proti Kinskému?
Slavia je v tabulce ligové fáze na 31. místě ze 36 týmů a v pohárech už dvanáctkrát po sobě nezvítězila. Do vyřazovací fáze projde 24 mužstev, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále.
Český šampion a lídr domácí soutěže potřebuje v Londýně bodovat, aby se před závěrečnými duely s Barcelonou a Pafosem alespoň teoreticky udržel ve hře.
"Samozřejmě se pokusíme vrátit do hry o postup, na druhou stranu hrajeme zápas na půdě týmu Premier League, který ovládl Evropskou ligu. Ale cítíme, že teď máme tu munici. Vrátili se nám někteří hráči, kteří jsou vhodní ke způsobu hry, který potřebujeme v těchto zápasech," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
Pražané už zřejmě budou moci počítat s útočnou jedničkou Tomášem Chorým. Český reprezentant chyběl při páteční výhře 2:1 v Teplicích kvůli viróze.
Slávisté v Lize mistrů naposledy remizovali s Bilbaem bez branek, předtím podlehli rovněž doma 0:3 Arsenalu, úhlavnímu rivalovi Tottenhamu.
Bod si odnesli ze zápasů s Bodö/Glimt (2:2) a v Bergamu (0:0), s Interem v Miláně utrpěli vysokou porážku 0:3. Nyní je čeká další věhlasný soupeř.
„Když hrajete na Tottenhamu, potřebujete úplně všechno. Týmový výkon, individuální výkony všech hráčů, dobrou defenzivu, ofenzivu,“ vyjmenoval Trpišovský.
„Je to složitý soupeř. Kondičně výborně vybavený, hraje náročný fotbal. Necháme na hřišti úplně všechno a zkusíme urvat tři body,“ uvedl stoper Štěpán Chaloupek.
Pražany čeká na Tottenham Hotspur Stadium těžký úkol – ukončit po 22 utkáních sérii domácí neporazitelnosti soupeře v pohárech. Kohouti naposledy nestačili v únoru 2020 v osmifinále Ligy mistrů na Lipsko (0:1).
Slavia při třetí účasti v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už šestnáctkrát po sobě nevyhrála. V posledních čtyřech zápasech ani neskórovala. Na domácí scéně přitom v této sezoně stále drží neporazitelnost.
Tottenham se po letním příchodu trenéra Thomase Franka zatím pohybuje ve středu tabulky Premier League, po sobotním domácím triumfu 2:0 nad Brentfordem je desátý.
V Lize mistrů mu patří 16. příčka s osmi body, případná výhra nad Slavií by mu s velkou pravděpodobností zajistila postup.
Oba týmy se v soutěžích UEFA utkaly již čtyřikrát. V 1. kole Poháru UEFA 2006/07 utrpěla Slavia dvě porážky 0:1, v následujícím ročníku stejné soutěže na úvod vyřazovací fáze prohrála doma 1:2 a venku remizovala 1:1.