Jarní část nejvyšší domácí soutěže žen odstartovala duelem Sparty s FC Praha. Vedoucí tým tabulky potvrdil roli favorita vítězstvím 7:0. V dalším utkání 11. kola triumfovaly fotbalistky Slovácka, které porazily Viktorii Plzeň 3:0. Dvě branky vstřelila Sabina Střížová. Přímé přenosy dalších utkání sledujte v neděli na ČT sport Plus.
SESTŘIHSparťanky na úvod jarní části daly sedm branek, Slovácko si poradilo s Plzní
FC Praha čekala na začátek jara těžká zkouška. Sparťanky poprvé překonaly obranu v 16. minutě, kdy skórovala Denisa Rancová. O osm minutě později zvýšila na 2:0 úspěšnou hlavičkou po rohovém kopu Adéla Trachtová.
Do druhého poločasu tak domácí fotbalistky vstupovaly ještě se solidní ztrátou na vedoucí tým, ale favoritky znovu zaúřadovaly. Nejprve se v 64. minutě prosadila znovu Rancová, následovala ji Reagan Marie Bridgesová a už to bylo 4:0.
Čtvrtý gól Sparty po rohovém vsítila opět americká obránkyně a na 6:0 zvýšila Kateřina Kotrčová, která využila kvalitního centru Slovenky Victorie Havalecové. Poslední branka padla v 86. minutě, kdy míč dostala mimo dosah brankářky Sáry Vršatové její jmenovkyně Kerešová.
Sparta si upevnila první příčku, FC Praha zůstává po jedenácti odehraných duelech se dvěma body na kontě poslední.
Střížová řídila výhru Slovácka nad Plzní
Do utkání vstoupily lépe Západočešky, které měly v prvním poločase několik slibných šancí. První branku ale vstřelila na druhé straně hřiště ve 37. minutě útočnice Slovácka Střížová.
Domácí fotbalistky ještě před přestávkou inkasovaly podruhé. Opět ze standardní situace, ve které kvůli ošetřování byly v deseti. Trefila se Eliška Nechutová.
Ve druhém poločase bojovaly hráčky s podmačeným terénem. V 55. minutě využila chyby domácí gólmanky Natálie Žižkové ranou do prázdné branky Střížová.
I přes šance hráček Slovácka v závěru utkání už další gól nepadl, Plzeň padla 0:3 a v tabulce je na předposledním sedmém místě. Fotbalistky z Uherského Hradiště jsou třetí.