Start do jarní části ligy za sebou mají i fotbalistky pražské Slavie, které zdolaly 2:1 Slovan Liberec. Rozhodující branku vstřelila v 85. minutě Martina Šurnovská. Další duel 11. kola skončil lépe pro Baník, Ostravanky porazily Lokomotivu Brno 2:0.
V prvním poločase se více dařilo favoritkám, které soupeřky nepouštěly na balon. Do vedení šly zásluhou Kláry Cvrčkové ve 21. minutě, která využila zadovky od Šurnovské. Další šance přibývaly a těsně před přestávkou musela napravovat chybu gólmanka Alexandra Kroupová, která nahrála před brankou Pražance Cvrčkové.
Liberec se ale ve druhé polovině vzmohl ke srovnání, v 65. minutě se prosadila Radka Hlouchová ze závaru po rohovém kopu. Domácí hráčky posilněné brankou si vytvářely i další nadějné pozice. Aneta Surová ani další neproměnily, jiné protiútoky zastavil pomezní sudí kvůli ofsajdu.
Moment, který nakonec rozhodl o vítězkách, přišel v 85. minutě, kdy dostala míč za brankovou čáru slávistka Šurnovská. Nejprve sice trefila ranou břevno, ale prosadila se z dorážky hlavou. Liberecké fotbalistky se nevzdávaly a v závěru nastaveného času zahrozily.
Nejprve ranou z dálky vyzkoušela Vanesu Jílkovu Michaela Harvilová, přesný pas v 96. minutě nedovezla za slávistickou brankářku Nela Krejčířová. Před závěrečným hvizdem dostaly ještě možnost rohového kopu, ale gól už nevstřelily.
Pražská Slavia tak po důležitém vítězství drží na druhém místě tabulky ztrátu pěti bodů na vedoucí Spartu, Liberec je čtvrtý, na posledním místě zajištujícím skupinu o titul.
„Klasicky z Libercem to bylo bojovné, v tomto počasí to byla taková nakopávaná. Uměla tráva též není v nejlepším stavu. Ale z našeho zápasu jsme jim daly šance úplně zbytečně. První poločas jsme mohly dát tři nebo čtyři góly a bylo by. Takto jsme jim daly šanci, ony ji proměnily a hrálo se až do konce,“ popsala Šurnovská po utkání.
„Chyběla koncovka, klid v zakončení. To bylo důležité, také větší důraz ve vápně,“ poznamenala Diana Šafářová na straně Liberce. „Ve druhém poločase jsme nic, ale byla tam větší agresivita. Namotivovaly jsme se a hlavně po tom vyrovnávacím gólu,“ dodala.
Baňky porazily Brno
Domácí fotbalistky vstoupily do utkání aktivněji, ale větší šance si nevypracovaly. Po dvaceti minutách aktivita začala opadat a brněnské obránkyně trápila hlavně Kateřina Lachká. Mladá útočnice Ostravy ve 33. minutě překonala gólmanku Brna povedenou střelou a dala první gól utkání.
Ve druhém poločase měly Brňanky šanci na vyrovnání, ale Denisa Haklová ve skluzu minula. V 79. minutě mířila ostravská Nela Řehová sama na brankářku Marínu Annu Štefánikovou, která ji faulovala. Šestnáctiletá útočnice následně suverénně proměnila penaltu a zvýšila na 2:0.
Na skóre se už v závěru utkání nic neměnilo a Ostravanky si odvezly tři body. V tabulce přeskočily Brno a dostaly se s deseti body na pátou příčku.
„Hodně náročný zápas, hodně fyzický. Vstup nám vůbec nevyšel, trvalo nám, než jsme se chytly. Pak už to šlo a myslím, že jsme ho zvládly dobře,“ hodnotila jedna z úspěšných střelkyň v utkání Řehová.
„Myslím si, že zápas byl v naší režii až do druhé půlky. Tam se to nepovedlo, byly důraznější a víc chtěly. Naše zakončení bylo chabé, chybělo to tam. Potrestaly nás tím,“ komentovala brněnská Tereza Potůčková.