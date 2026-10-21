Slavii zachránil mladík s „jedním ramenem“. Věděl jsem, že rozhodnu, uvedl Kačor

V 90. minutě zařídil Slavii cenný bod z půdy tureckého favorita. Pavel Kačor vystřelil sešívaným v třetím kole hlavní fáze Ligy mistrů remízu 2:2 s Fenerbahce Istanbul. Dvacetiletý záložník, jenž se v minulých týdnech zotavoval po zranění ramene, přitom nepočítal s tak rychlým návratem na hřiště.
Kačor se ve věku 20 let a 38 dnů stal třetím nejmladším českým fotbalistou, který skóroval v hlavní fázi Ligy mistrů. Před ním jsou dva bývalí hráči Sparty. Martin Klein v únoru 2002 dal gól Panathinaikosu ve věku 17 let a 240 dnů. Tomáši Rosickému bylo 18 let a 359 dnů, když se v září 1999 trefil proti Tilburgu.
Rodák z Petřvaldu byl hned ve svém premiérovém startu v Lize mistrů šťastným hrdinou. „Nemám slov. Musím přiznat, že po úrazu jsem ani nepočítal s tím, že bych mohl do zápasu zasáhnout. Jsem rád, že jsem s týmem a že s ním můžu žít. Pro mě to byl zážitek už sám od sebe,“ uvedl pro Nova Sport Kačor.
Na hřiště přišel spolu s Michalem Sadílkem v 85. minutě a v poslední minutě řádné hrací doby vyrovnal na konečných 2:2. „Rozcvičovali jsme se, na hřiště měl jít Sáďa, nakonec zavolali i mě. Byl jsem rád a hned v ten moment jsem nějak věděl, že rozhodnu. Měl jsem takový vnitřní pocit. Když jdu na hřiště, samozřejmě tam udělám všechno na sto procent. Ale nějak jsem to vnitřně cítil. Jak to tam spadlo, neskutečné emoce,“ uvedla letní posila s úsměvem.
Aby dopravil míč do sítě, vrhl se na Ayaosiho centr ze strany téměř tygřím skokem. „Chtěl jsem se hlavně dostat přes hráče, který mě hlídal. Dal mi tělo, věděl jsem, že jediná šance je tam nějak skočit. V ten moment jsem přes obránce ani neviděl, kam to šlo. Jestli jsem to trefil, nebo to jde mimo. A pak jsem viděl, že je míč v brance,“ popsal Kačor.
Koncem září si v dresu reprezentace do 21 let v kvalifikačním zápase s Bulharskem vykloubil rameno a podle původních odhadů měl chybět asi šest týdnů. „Jsem rád, že i s jedním ramenem dokázal dát gól,“ uvedl s úsměvem trenér Jindřich Trpišovský.
Kačor s tak rychlým uzdravením ani nepočítal. „Po rezonanci mi říkali, že to vypadá minimálně na měsíc a půl. Potom jsem měl týden ortézu. Když mi ji sundali, byl jsem v šoku, překvapení byli i všichni okolo. Bylo to mnohem lepší, než se čekalo. Mohl jsem s tím hýbat. Samozřejmě to pořád není stoprocentní, trochu to bolí, ale jde to,“ řekl odchovanec Karviné.