Slavia se oklepala z mizerného úvodu, Kačor v 90. minutě obral Fenerbahce o výhru

Fotbalisté Slavie ve třetím kole Ligy mistrů remizovali v Istanbulu s Fenerbahce 2:2. Domácí vedli v 11. minutě po gólech Oguze Aydina s Masonem Greenwoodem už 2:0, po čtvrthodině hry ale snížil Lukáš Provod a v samém závěru vyrovnal střídající Pavel Kačor.
Slavia se po špatném úvodu rychle vzchopila, nedokázala však ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 22 zápasů.
V pohárech navíc úřadující český mistr nevyhrál poosmnácté za sebou, venku v soutěžích UEFA nezvítězil devětkrát po sobě.
Domácí zahájili zápas ve strhujícím tempu a Pražané nestačili reagovat. Již ve čtvrté minutě si Aydin navedl míč na střed a zpoza šestnáctky se trefil přesně do levého horního rohu branky.
Nedlouho poté dostal ve vápně příliš prostoru Greenwood. Anglický útočník si jedním dotykem míč zpracoval a druhým jej poslal do sítě. Brankář Markovič byl znovu bezmocný.
Se slávisty to vypadlo zle, ale pomohla jim obrovská chyba Guendouziho v rozehrávce. Ztratil orientaci a na hranici vlastní šestnáctky přihrál Provodovi. Kapitán Pražanů si sám před gólmanem Edersonem počínal chladnokrevně a s přehledem si otevřel střelecký účet v Lize mistrů.
Fenerbahce bylo v zakončení nebezpečné. Branku dále ohrozili Guendouzi, Semedo či Muriqi, ale Markovič už byl na svém místě. Slávisté postupně našli odvahu, vyrovnali hru a Šturm nevyužil dva přímé kopy z nadějných pozic.
Druhý poločas byl zcela otevřený. Po Šturmově akci měl velkou šanci Nowak, ale z malého vápna nastřelil soupeře. Turecký vicemistr mohl udeřit po spolupráci střídajících hráčů.
Lukaku uvolnil Neneho, ale jeho ránu zblízka Markovič bravurně vyrazil. Edersona na druhé straně prověřili Ayaosi a zdálky Zima. Domácí si koledovali, slávisté je v závěru fyzicky převyšovali a šli za vyrovnáním.
Postaral se o něj Kačor, který po centru Ayaosiho dokázal dát nohu před obránce jako karatista a poslal míč pod břevno do sítě.
Slavia se navzdory cennému bodovému zisku znovu přiblížila k negativnímu rekordu Ligy mistrů. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 nevyhrál třiadvacetkrát po sobě.
Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání této šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi. Té tehdy v odlišném herním formátu předcházelo první a druhé kolo.
České týmy zvítězily v jediném z posledních 17 pohárových zápasů na turecké půdě. V dalším kole Pražané za dva týdny 4. listopadu doma přivítají anglického mistra Arsenal.
Fenerbahce Istanbul – Slavia Praha 2:2 (2:1)
Fenerbahce Istanbul – Slavia Praha 2:2 (2:1)
Branky: 4. Aydin, 11. Greenwood – 15. Provod, 90. Kačor. Rozhodčí: De Burgos – De Francisco, Masso Granado – Cordero (video, všichni Šp.). ŽK: Kanté, Škriniar, Yüksek – Nowak, Trpišovský (trenér), Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 40 124.
Fenerbahce: Ederson – Semedo, Škriniar, Aké (21. Oppong), Brown – Kanté, Guendouzi – Aydin (63. Nene), Greenwood (82. Kahveci), Aktürkoglu (82. Yüksek) – Muriqi (62. Lukaku). Trenér: Kartal.
Slavia: Markovič – Vlček (62. Isife), Zima, N'Guessan – Suleiman (85. Kačor), Moses, Nowak, Kubiak (75. Diakité) – Provod (85. Sadílek), Šturm (62. Chytil) – Ayaosi. Trenér: Trpišovský.