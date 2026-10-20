Po třetím kole Ligy mistrů je v čele pořadí nadále PSG. Francouzský zástupce ovládl domácí šlágr s Barcelonou 4:2 a má už devět bodů stejně jako druhý Liverpool. Reds uspěli v gólové přestřelce s Villarrealem 4:3. Matěj Kovář vychytal v dresu PSV Eindhoven výhru 1:0 na půdě Porta. AS Řím deklasoval Slovan Bratislava 4:0.
V dalších utkáních Dortmund uspěl 2:1 na hřišti Sabahu, Neapol přestřílela 4:3 Bodö/Glimt a Manchester City díky hattricku Phila Fodena deklasoval 5:1 AEK Atény. Stuttgart nevyužil půlhodinovou přesilovku po vyloučení Mortena Hjulmanda a remizoval 1:1 s Atléticem Madrid.
Ve šlágru ligové fáze mezi obhájci trofeje PSG a Barcelonou byl od úvodní minuty k vidění atraktivní fotbal s šancemi a spoustou střeleckých pokusů na obou stranách. Oba celky se přitom musely vypořádat s brzkým střídáním ofenzivních opor, kvůli zranění šel ze hry domácí Dembélé i na druhé straně Olmo.
Skóre otevřel v 38. minutě ranou zpoza vápna Doué. Gólman García si v první půli připsal devět zákroků. Deseti střelám na bránu Barcelona od sezony 2003/2004, kdy společnost Opta začala sbírat podrobné statistiky, v Lize mistrů nikdy nečelila.
Po změně stran měli více ze hry Katalánci a záhy Espart střelou na přední tyč vyrovnal. V závěrečné dvacetiminutovce se strhla přestřelka, která skončila lépe pro Pařížany. Na Hernándezovu trefu odpověděl přesnou ranou z úhlu Yamal, o chvíli později v 81. minutě ale přece jen zařídil výhru domácím Vitinha. Ruiz navíc přidal ještě pojistku a Barcelona ve 12. soutěžním utkání sezony poprvé nezvítězila.
Kovář si v Portu připsal čtyři zákroky a vychytal své první čisté konto v sezoně Ligy mistrů. Premiérové vítězství PSV zařídil v 57. minutě Til. Lídr portugalské ligy v domácí soutěži v osmi kolech ani jednou nezaváhal, v Lize mistrů ale stále čeká na první bod.
Utkání Liverpool – Villarreal bylo soubojem domácího trenéra Iraoly a jeho bývalého asistenta Péreze, jehož svěřenci se v úvodu ujali vedení 2:0. Reds ale ještě do poločasu srovnali skóre a po změně stran dokonali obrat, Villarreal v závěru už jen snížil. Dvakrát se prosadil záložník Mac Allister, stejný počet asistencí zaznamenal osmnáctiletý křídelník Ngumoha.
Sabah po prvním poločase držel proti favorizovanému Dortmundu nerozhodný výsledek 1:1, v 53. minutě ale rozhodl svým druhým gólem v utkání Guirassy. Guinejský útočník má v soutěži na kontě už čtyři branky a dotáhl se do čela tabulky kanonýrů. Ázerbájdžánský celek nenavázal na minulý triumf nad Slavií a má tři body, Dortmund je na šesti bodech.
Zbývajících devět utkání 3. kola je na programu ve středu. V ligové fázi se odehraje osm kol, ze společné tabulky 36 týmů postoupí do play-off 24 celků. Osm nejlepších projde přímo do osmifinále.
Výsledky 3. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 3. kola fotbalové Ligy mistrů
Sabah – Dortmund 1:2 (1:1)
Branky: 39. McCarthy – 10. a 53. Guirassy. Rozhodčí: Rojas (Šp.).
AS Řím – Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
Branky: 21. Hermoso, 39. Molina, 52. Pisilli, 56. Malen z pen. Rozhodčí: Schärer (Švýc.).
FC Porto – PSV Eindhoven 0:1 (0:0)
Branka: 57. Til. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
Liverpool – Villarreal 4:3 (2:2)
Branky: 36. a 65. Mac Allister, 45.+2 Araújo, 69. Wirtz – 4. Mikautadze, 29. Cardona, 87. Oluwaseyi.
Rozhodčí: Marciniak (Pol.).
Manchester City – AEK Atény 5:1 (2:0)
Branky: 34., 65. a 76. Foden, 12. Anderson, 57. Cherki – 52. Pilo. Rozhodčí: Delajod (Fr.).
Neapol – Bodö/Glimt 4:3 (2:1)
Branky: 41. a 75. McTominay, 1. Politano, 88. vlastní Björtuft – 27. Hauge, 62. Helmersen, 90.+4 Fet.
Rozhodčí: Sánchez (Šp.).
Paris St. Germain – FC Barcelona 4:2 (1:0)
Branka: 38. Doué, 72. Hernández, 81. Vitinha, 86. Ruiz – 55. Espart, 79. Yamal. Rozhodčí: Oliver (Ang.).
Stuttgart – Atlético Madrid 1:1 (1:0)
Branky: 36. Leweling – 47. Álvarez. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.). ČK: 64. Hjulmand (Atlético).