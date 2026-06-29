Slavii hrozí rok bez diváků, uvedl Tvrdík. Lístky na Tribunu Sever klub zatím prodávat nebude

Slavii hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby muset hrát doma rok bez diváků, uvedl její šéf Jaroslav Tvrdík. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na Tribunu Sever.
Ministerstvo vnitra zahájilo se Slavií řízení krátce poté, co v Edenu 9. května zůstalo nedohrané pražské ligové derby se Spartou. Někteří domácí fanoušci vtrhli na trávník a dokonce napadli soupeřovy hráče.
Disciplinární komise zápas zkontumovala ve prospěch letenského celku a udělila Slavii pokutu 10 milionů korun. Červenobílé zároveň potrestala uzavřením hlediště na čtyři domácí soutěžní duely, dvě utkání už Vršovičtí bez diváků absolvovali.
„Aktuálně čelíme správnímu řízení ministerstva vnitra ČR a reálně nám hrozí, že budeme celý rok hrát před prázdnými tribunami. Škody stále stoupají a v krajním případě se mohou vyšplhat až na 100 milionů korun. A jméno Slavia, které roky znamenalo tituly, nejlepší fanoušky v zemi a projekty, jaké nám záviděla Evropa, se dnes ve zprávách objevuje ve spojení se slovy násilí a výtržnictví,“ uvedl mimo jiné Tvrdík v dopise.
„Trest, který jsme dostali, neměl v novodobé české historii obdoby. Mluví se o nás v Poslanecké sněmovně, v Senátu, mění se kvůli nám Zákon o sportu. Hlavní město Praha rozšířilo zákaz pyrotechniky na Prahu 10 a hrozí pokuty až milion korun za každý zápas,“ konstatoval Tvrdík.
Oznámil, že od nové sezony budou platit nové podmínky při nákupu lístků a permanentních vstupenek. „Budou se prodávat výhradně přes stávající aplikaci SLAVIA, do které přibude modul ověření vlastníka účtu vůči jeho dokladu. Není to nic přehnaného. Takhle se chodí na finále Ligy mistrů i nejlepší ligy světa. Jdeme cestou, kterou už nejen Evropa prošlapala, a víme, že funguje. Zdrží vás to jednou a chvilku,“ poznamenal Tvrdík.
„Vztah mezi klubem a jeho fanoušky se posune od dohod 'na slovo' k jasným a profesionálním pravidlům. Vím, že to zní chladněji než to, co tu bývalo. Po tom všem je to ale jediná cesta, jak udržet Eden otevřený. Cíl je prostý. Bezpečný stadion pro každého, kdo přijde fandit,“ podotkl bývalý ministr obrany.
Prodej permanentních vstupenek na severní tribunu, odkud vtrhli při derby výtržníci na plochu, zatím nezačne. „Nezahájíme prodej permanentních vstupenek dříve, než získáme jména viníků identifikovaných policií,“ uvedl Tvrdík.
Na stadionu budou probíhat namátkové kontroly bezpečnostními skenery, aréna v Edenu zároveň přestane být zcela průchozí. Tvrdík se za komplikace slušným fanouškům omluvil.
Jako kompenzaci za zápasy bez diváků klub nebude od nové sezony zdražovat permanentní vstupenky, předprodej začne 9. července.
„Chceme být spravedliví ve všem. Není vina fanoušků, kteří nic neporušili, že nemohou přijít na čtyři zápasy. Byli jsme to my, kdo naivně věřil dohodám. Proto jsme se rozhodli odškodnit vás za dva zápasy, na které vám byl Eden zavřený. Cena permanentek pak zůstane stejná právě s vědomím, že kvůli trestu budou první dva zápasy nové sezony znovu bez diváků. Stejně tak se jakkoliv nezvýší cena balíčků a jednorázových vstupenek na Ligu mistrů,“ uvedl Tvrdík.