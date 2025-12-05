Slavia v největším taháku čtvrtfinále domácího poháru nastoupí v Jablonci. Finalista minulého ročníku Sparta se představí v Mladé Boleslavi a Plzeň bude hrát v Karviné, odkud v říjnu získala nového trenéra Martina Hyského. Ve zbylém duelu Hradec Králové přivítá Ostravu. Úředním hracím termínem je středa 4. března.
Slavii čeká ve čtvrtfinále poháru Jablonec, Hyského návrat do Karviné
Týmy byly v osudí rozděleny na čtyři nasazené a nenasazené podle umístění v mistrovské soutěži předchozího ročníku. Los přisoudil výhodu domácího prostředí všem čtyřem hůře postaveným celkům.
Papírově nejtěžší soupeř připadl Slavii. Obhájce ligového titulu a lídr tabulky, který v této sezoně nejvyšší soutěže jako jediný ještě neprohrál, se představí na stadionu Jablonce.
Severočechům patří v ligovém ročníku třetí místo, v srpnu doma se Slavií remizovali 1:1 a v květnu na konci minulého ročníku ji dokonce porazili 3:2. Týmy se utkají také příští sobotu na závěr podzimní části nejvyšší soutěže, tentokrát v pražském Edenu.
Finalista předešlé sezony MOL Cupu Sparta si v Mladé Boleslavi zopakuje nedávný souboj z ligy, v němž 22. listopadu zvítězila 2:1. O jednu branku (3:2) Letenští porazili středočeského soupeře i v červencovém duelu nejvyšší soutěže.
„Jako vždy jsme si přáli hrát doma, to nevyšlo. Nicméně nejedeme nějakou dálku, takže Boleslav s plným respektem přijímáme a chceme postoupit. V lize jsme tam teď vyhráli, nicméně každý venkovní zápas je těžký. I proti druholigovým týmům, my jsme se o tom přesvědčili teď na Artisu,“ připomněl prozatímní sportovní ředitel Sparty Tomáš Sivok středeční vydřenou výhru Pražanů 2:1 nad brněnským soupeřem.
Na speciální utkání se může těšit plzeňský trenér Hyský, který se s Viktorií představí na stadionu svého nedávného zaměstnavatele. V Karviné bude padesátiletý kouč se Západočechy hrát i na začátku jarní části ligové sezony 1. února.
Plzeň zvítězila v posledních třech vzájemných duelech, v Karviné v nejvyšší soutěži ještě nikdy neutrpěla porážku.
Papírově nejvyrovnanější bude čtvrtfinále mezi Hradcem Králové a Ostravou. Votrokům patří v ligové tabulce osmé místo, trápící se Slezané jsou až třináctí a pohár pro ně představuje jedinou reálnou šanci na účast v pohárové Evropě. Oba celky se krátce po čtvrtfinálovém souboji utkají také v nejvyšší soutěži.
Z poháru již vypadl obhájce trofeje Sigma Olomouc. Vítěz bude mít stejně jako letos jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.
