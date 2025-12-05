Fotbal

Slavii čeká ve čtvrtfinále poháru Jablonec, Hyského návrat do Karviné


před 13 hhodinami|Zdroj: ČTK

Slavia v největším taháku čtvrtfinále domácího poháru nastoupí v Jablonci. Finalista minulého ročníku Sparta se představí v Mladé Boleslavi a Plzeň bude hrát v Karviné, odkud v říjnu získala nového trenéra Martina Hyského. Ve zbylém duelu Hradec Králové přivítá Ostravu. Úředním hracím termínem je středa 4. března.

Týmy byly v osudí rozděleny na čtyři nasazené a nenasazené podle umístění v mistrovské soutěži předchozího ročníku. Los přisoudil výhodu domácího prostředí všem čtyřem hůře postaveným celkům.

Papírově nejtěžší soupeř připadl Slavii. Obhájce ligového titulu a lídr tabulky, který v této sezoně nejvyšší soutěže jako jediný ještě neprohrál, se představí na stadionu Jablonce.

Severočechům patří v ligovém ročníku třetí místo, v srpnu doma se Slavií remizovali 1:1 a v květnu na konci minulého ročníku ji dokonce porazili 3:2. Týmy se utkají také příští sobotu na závěr podzimní části nejvyšší soutěže, tentokrát v pražském Edenu.

Finalista předešlé sezony MOL Cupu Sparta si v Mladé Boleslavi zopakuje nedávný souboj z ligy, v němž 22. listopadu zvítězila 2:1. O jednu branku (3:2) Letenští porazili středočeského soupeře i v červencovém duelu nejvyšší soutěže.

„Jako vždy jsme si přáli hrát doma, to nevyšlo. Nicméně nejedeme nějakou dálku, takže Boleslav s plným respektem přijímáme a chceme postoupit. V lize jsme tam teď vyhráli, nicméně každý venkovní zápas je těžký. I proti druholigovým týmům, my jsme se o tom přesvědčili teď na Artisu,“ připomněl prozatímní sportovní ředitel Sparty Tomáš Sivok středeční vydřenou výhru Pražanů 2:1 nad brněnským soupeřem.

Na speciální utkání se může těšit plzeňský trenér Hyský, který se s Viktorií představí na stadionu svého nedávného zaměstnavatele. V Karviné bude padesátiletý kouč se Západočechy hrát i na začátku jarní části ligové sezony 1. února.

Plzeň zvítězila v posledních třech vzájemných duelech, v Karviné v nejvyšší soutěži ještě nikdy neutrpěla porážku.

Papírově nejvyrovnanější bude čtvrtfinále mezi Hradcem Králové a Ostravou. Votrokům patří v ligové tabulce osmé místo, trápící se Slezané jsou až třináctí a pohár pro ně představuje jedinou reálnou šanci na účast v pohárové Evropě. Oba celky se krátce po čtvrtfinálovém souboji utkají také v nejvyšší soutěži.

Z poháru již vypadl obhájce trofeje Sigma Olomouc. Vítěz bude mít stejně jako letos jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.

