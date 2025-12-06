Na úterní duel Ligy mistrů proti Slavii se Tottenham v anglické lize naladil první výhrou po pěti zápasech, když doma porazil Brentford 2:0. Aston Villa ve šlágru gólem v poslední sekundě porazila vedoucí Arsenal 2:1 a uštědřila mu teprve druhou porážku v sezoně. Manchester City snadno zdolal Sunderland 3:0 a stáhl náskok lídra na dva body. Leeds si odnesli cenný bod po remíze 3:3 s Liverpoolem.
Tottenham se v Premier League naladil na Slavii výhrou po pěti zápasech
Tottenham v londýnském derby uspěl díky vydařenému prvnímu poločasu. Nizozemský ofenzivní univerzál Simons nejprve připravil úvodní branku pro Brazilce Richarlisona a sám dvě minuty před přestávkou po samostatné akci stanovil konečný výsledek. Spurs patří osmá pozice s dvoubodovým mankem na pohárové příčky.
Aston Villa poprvé udeřila ve 36. minutě. Hostující obránce Timber hlavou přizvedl centr Torrese na zadní tyč, kde nikým nehlídaný Cash zblízka trefil prostor mezi Rayovýma nohama. Arsenal o přestávce zareagoval na nepříznivé skóre nasazením Gyökerese a Trossarda a právě belgický křídelník byl v 52. minutě na konci rychlého kontru a vstřelil 50. gól v Premier League.
Oba týmy měly šance rozhodnout zápas, ale ztroskotaly na špatném zakončení nebo na brankářích. Když už se zdálo, že se body budou dělit, v poslední akci Aston Villy na konci páté minuty nastavení se po obrovském závaru ve vápně dostal míč ke střídajícímu Buendíovi a argentinský záložník osm minut po příchodu na hřiště propálil Rayu. Londýnský lídr prohrál poprvé od konce srpna a po 18 soutěžních zápasech. Svěřenci Unaie Emeryho si naopak připsali páté ligové vítězství v řadě a ze třetího místa ztrácejí na soupeře už jen tři body.
Manchester City si brankami Diase, Gvardiola a Fodena doma snadno poradil s překvapením soutěže Sunderlandem 3:0. Citizens zvítězili potřetí v řadě a i bez příspěvku kanonýra Haalanda potvrdili roli jasně nejproduktivnějšího týmu soutěže. Sunderland z posledních pěti kol vyhrál jen jednou a zůstal o bod za pohárovými příčkami.
V Leedsu v prvním poločase ani jeden z týmů nevystřelil na branku, ve druhém nastaly gólové hody. Ekitiké poslal dvěma "slepenými" góly Liverpool do vedení, ale domácí podobně rychle srovnali penaltou Calverta-Lewina a trefou Stacha.
Szoboszlai v 80. minutě vrátil Liverpoolu vedení, ale v nastavení se opět projevily slabiny obrany Reds. Na zadní tyči zůstal nehlídaný Tanaka a srovnal. Leeds bodoval ve druhém utkání po sobě a vzdálil se přímému sestupu na tři body. Liverpool ztrácí bod na poháry.
V základní sestavě Liverpoolu potřetí za sebou chyběl Mohammed Salah a podruhé za tu dobu neodehrál ani minutu. Neskrýval pak frustraci. „Upřímně řečeno, jsem velmi zklamaný. Pro tento klub jsem toho udělal strašně moc, což mohli všichni vidět, zejména pak v minulé sezoně,“ řekl třiatřicetiletý egyptský křídelník. „Zdá se, že mě klub hodil přes palubu. Tak to cítím. Myslím, že je zcela jasné, že někdo chce, abych nesl veškerou vinu,“ pokračoval.
„Měl jsem s trenérem Arnem Slotem dobrý vztah, ale najednou už ho nemáme. Nemyslím si, že jsem já ten problém. Nevím, co se teď stane, prostě se na Anfieldu rozloučím s fanoušky před odjezdem na Africký pohár národů, protože nevím, co se stane, až tam budu... Upřímně řečeno, pro mě je to nepřijatelné. Nevím, proč se to stalo. Vždycky se to stává mně, nechápu to,„ dodal zklamaný Salah.
Čtvrtá Chelsea uhrála na hřišti Bournemouthu jen bezbrankovou remízu a už tři kola čeká na výhru. Domácí tým získal teprve druhý bod z posledních šesti ligových kol.
Everton na domácím hřišti porazil Nottingham 3:0 a posunul se na pohárovou pátou příčku. Už ve druhé minutě si dal vlastní gól Milenkovič a Barry s Dewsburym-Hallem výhru potvrdili. Forest má jen tříbodový náskok na sestupové příčky.
Výsledky 15. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 15. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Arsenal 2:1 (36. Cash, 90.+5 Buendía – 52. Trossard)
Bournemouth – Chelsea 0:0
Everton – Nottingham 3:0 (2. vlastní Milenkovič, 45.+3 Barry, 80. Dewsbury-Hall)
Manchester City – Sunderland 3:0 (31. Dias, 35. Gvardiol, 66. Foden)
Newcastle – Burnley 2:1 (31. Guimaraes, 45.+8 Gordon z pen. – 90.+4 Flemming z pen.)
Tottenham – Brentford 2:0 (25. Richarlison, 43. Simons)