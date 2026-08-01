Slavia Praha si i ze druhého kola české fotbalové ligy odnáší tři body. V Ostravě zvítězila jasně 4:0 a Baník v lize zdolala již jedenáctkrát po sobě. Liberec hrál proti Teplicím už od první minuty bez vyloučeného Kušeje. Ještě do poločasu se nechal vyloučit také Hodouš. Teplice početní výhody využily a vyhrály 1:0. Premiérový bod v soutěži si připsal Artis, který remizoval se Slováckem 1:1.
Slavia je po dvou utkáních stoprocentní
Osud utkání Slavie s Ostravou rychle určily standardní situace. Slavia udeřila hned z prvního rohu, který uklidil do sítě Wiktor Nowak a zapsal už svou třetí trefu ve druhém ligovém utkání za Slavii. Každý roh po Jedličkově levé ruce v úvodu hrozil gólem. Ve 14. minutě naservíroval Michal Sadílek další přesný centr a David Zima hlavičkou z malého vápna zvýšil na 2:0.
Ke slovu se pak dostala i Ostrava a také po rohu. Abdallah Gning si udělal prostor ve vápně, hlavičkoval prudce k zemi, ale těsně minul tyčku. Pražané byli na koni. Po rychlé akci z levého křídla navíc Sadílek ke dvěma asistencím přidal i gól, když z malého vápna usměrnil k tyči přihrávku.
Sudí nejprve odpískali ofsajd, u videa ale došlo ke korekci verdiktu. Sadílek se v lize trefil poprvé od února. Baník mohl v závěru půle alespoň snížit zásluhou Jiřího Míčka, jenže jeho ránu reflexivně vyrazil Jakub Markovič.
Ani po poločase se obraz hry výrazně nezměnil, i když trojité střídání v jeho úvodu přineslo Baníku vyšší aktivitu. Filip Kubala měl na noze i snížení, ale Markovičovu nepřesnou rozehrávku v 66. minutě nepotrestal a vypálil jen do břevna.
Na druhé straně zachránilo Ostravu v 89. minutě po pokusu Nowaka také břevno. V nastavení už ale ostravské obraně utekl Emmanuel Ayaosi a přehodil Martina Jedličku počtvrté. Za Slavii si připsal první soutěžní zásah. Vršovický celek v posledních sedmi vzájemných ligových duelech neinkasoval.
Baník Ostrava – Slavia Praha 0:4 (0:3)
Baník Ostrava – Slavia Praha 0:4 (0:3)
Branky: 3. Nowak, 14. Zima, 38. Sadílek, 90.+2. Ayaosi. Rozhodčí: Volek – Paták, Hurych – Adam (video). ŽK: Nogha – Vlček. Diváci: 12.027.
Ostrava: Jedlička – Skyba, Chaluš (46. Musák), Míček – Bewene, Nogha, Traoré, Sinjavskij (63. Holzer) – Planka (46. Kubala) – Jurečka (46. Gilbert), Gning (78. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Slavia: Markovič – Holeš (76. Vlček), Zima, Chaloupek (46. N’Guessan) – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Ouanda (54. Provod), Šturm (63. Ayaosi) – Chytil (63. Schranz). Trenér: Trpišovský.
Teplice využily početní výhodu
V plném počtu se v utkání Liberce s Teplicemi hrálo jen necelou minutu. Po 48 sekundách Vasil Kušej ostrým skluzem dohrál Jakuba Jakubka a sudí ho bez váhání vyloučil. Hosté v přesilovce okamžitě převzali iniciativu, v první půli ale vyslali jedinou střelou mezi tři tyče.
Od 38. minuty se jejich převaha ještě zvýšila poté, co Petr Hodouš ve skluzu trefil podrážkou Lukáše Marečka. Hodouš i Kušej dostali svou první červenou kartu v nejvyšší soutěži.
Skláři šli do vedení v 61. minutě. Lukáš Mareček si našel na hranici vápna odražený míč, a i díky výrazné teči bránícího Augustina Drakpeho překonal Tomáše Koubka.
Slovan se ve druhé půli možná až překvapivě často dostával k útočným výpadům. Velkou šanci měl Vojtěch Stránský, ale těsně minul. V 89. minutě musel teplický brankář Matouš Trmal vytáhnout skvělý zákrok po pohotovém zakončení Raimondse Krollise. Domácí sahali po vyrovnání, ale ve stoprocentní příležitosti minul hlavou Drakpe.
Tepličtí fotbalisté nakonec těsný výsledek ubránili, i když v závěru byli i v početní převaze pod drtivým tlakem. Liberec zdolali v nejvyšší soutěži po třech utkáních, z posledních 10 vzájemných duelů s ním prohráli jediný.
Slovan Liberec – FK Teplice 0:1 (0:0)
Slovan Liberec – FK Teplice 0:1 (0:0)
Branka: 61. L. Mareček. Rozhodčí: Radina – Hájek, Machač – Zelinka (video). ŽK: Faye, Hůlka, Stránský, Fodrek (trenér) – Bílek, Fortelný, Radosta, Švanda, Harža. ČK: 1. Kušej, 38. Hodouš (oba Liberec). Diváci: 4710.
Liberec: Koubek – Koželuh (85. Krollis), Drakpe, Hůlka, Kayondo – Faye (46. Stránský), Masopust (70. Juliš) – Dulay (82. Baboula), Kušej, Hodouš – Mašek (46. Lexa). Trenér: Fodrek.
Teplice: Trmal – Bílek (46. Švanda), Vientiess, Jakubko, Riznič – L. Mareček, Fortelný (62. Harža) – Radosta (87. Takács), Čermák (80. Kodeš), Auta (62. D. Mareček) – Pulkrab. Trenér: Frťala.
Artis získal premiérový bod
Úvod zápasu mezi Artisem a Slováckem byl opatrný s důrazem na defenzivu, v níž oba celky v prvním kole hořely. Slovácko získalo mírnou územní převahu a vytěžilo z ní sraženou střelu Artura Dolžnikova. Ofenziva Artisu stavěla na rychlosti a kombinaci. V 21. minutě Alexis Alégué našel Quadriho Adedirana, jehož střela skončila těsně vedle.
V závěru půle se domácí vrátili k nátlakové hře, která jim přinesla převahu a pár střeleckých pokusů. Ale ani Andrej Stojčevski, ani Michal Trávník svými pokusy neohrozily branku. Jen Blahútovu ránu musel Tadeáš Stoppen vyrážet na roh.
Po přestávce se obraz hry nezměnil. Oba týmy se musely vypořádat s nepřesnou finální fází, kvůli čemu se jen málo dostávaly do vyložených šancí. Až v 65. minutě po standardní situaci musel Stoppen napnout všechny síly, aby zlikvidoval střelu Stojčevského.
Po této akci tlak Slovácka narůstal, Dolžnikovovu ránu srazil obranný blok brněnských hráčů na roh. Slovácké trápení v koncovce skončilo v 80. minutě. Centr Marka Havlíka odkopl směrem ven hráč Artisu Štěpán Harazim, jenže trefil jen spoluhráče Neila Glossou, od nějž se míč odrazil za záda bezmocného Stoppena.
Artis postavila na nohy chyba stopera Jocelina Behiratcheho, který přišel před pokutovým územím o míč, Adediran ho poslal před branku a střídající Issa Fomba vyrovnal. V české lize se dočkal premiérového gólu. Slovácko se už k drtivému tlaku z předchozího průběhu nevrátilo a výhru na svoji stranu nestrhlo.
1. FC Slovácko – Artis Brno 1:1 (0:0)
1. FC Slovácko – Artis Brno 1:1 (0:0)
Branka: 80. vlastní Glossoa – 84. Fomba. Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Žurovec – Kvítek (video). ŽK: Ndiaye, Glossoa, Carlén (všichni Artis). Diváci: 3540.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe (78. Šviderský), Kostadinov, Trávník, Blahút – Havlík, Dolžnikov (69. Marinelli) – Niarchos (69. Horský). Trenér: Jelínek.
Artis: Stoppen – Glossoa, Šimek, Plechatý, Fully – Carlén, Pospíšil (86. Petrák) – Alégué (90.+3. Jeřábek), Adediran, Papalelé (74. Harazim) – Ndiaye (74. Fomba). Trenér: Nádvorník.