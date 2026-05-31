Slavia si pojistila další hvězdu, Provod podepsal smlouvu na pět let

Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slavii do roku 2031. V pražském týmu hraje devětadvacetiletý reprezentační záložník od roku 2019 a slavil s ním čtyři ligové tituly.
Plzeňský rodák Provod je další z opor, které si Slavia po druhém mistrovském titulu za sebou pojistila na další sezony. V pátek Pražané oznámili prodloužení kontraktu s reprezentanty Tomášem Holešem do roku 2028 a Mojmírem Chytilem do roku 2029.
„Cítím se fantasticky. Je to další velké projevení důvěry klubu v to, co tady dělám. Strašně si vážím toho, že mi Slavia takhle věří. Věřím, že budu schopný tenhle velký závazek splatit, že budeme dál lidem dělat radost,“ uvedl Provod.
Do Slavie přišel v září roku 2019 z mateřské Viktorie Plzeň původně na hostování, jež se v lednu 2020 změnilo na přestup. Původní smlouvu do roku 2024 od té doby prodloužil už potřetí.
„Klub pro mě znamená strašně moc. Pustil mě do velkého fotbalu, pomohl mi, když jsem byl zraněný a nebylo mi nejlíp. Slavia mě svým způsobem vychovala i mimo hřiště. Moje role se hodně změnila, to mě baví. Jakým způsobem se ten klub posouvá a vidím potenciál, jak se může posouvat dál nejenom na hřišti. To mi dělá radost a baví mě to v každodenní práci,“ uvedl český reprezentant.
V české nejvyšší soutěži odehrál Provod 175 zápasů a vstřelil 26 branek, z toho sedm v minulé sezoně. Novou pětiletou smlouvu se Slavii podepsal až do svých 34 let.
„Spousta hráčů v těchto letech končí, pro mě by to byl velký sen tady dohrát kariéru. Je to i nějaký příslib, že by se to mohlo stát. Věřím tomu, že mi bude držet zdraví a budu pořád mít výkonnost na to, abych tu působil dál a dál,“ řekl.
S českou reprezentací se aktuálně Provod připravuje na mistrovství světa v Severní Americe. Za národní mužstvo dosud odehrál 37 utkání a vstřelil tři góly.