V hlavě mám šňůru porážek víc než v minulosti. Musí se sejít úplně všechno, říká Trpišovský

Černá série Slavie bez vítězství v evropských pohárech ho, jak přiznal, trápí. Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský věří, že prokletí mohou Pražané zlomit ve třetím kole Ligy mistrů i na půdě favorita, kterým Fenerbahce Istanbul je.
Slavia v pohárech už 17 zápasů po sobě nezvítězila, v hlavní fázi Ligy mistrů čeká na výhru dokonce 21 duelů a nebezpečně se blíží negativnímu rekordu. „Najdu v hlavě tu škatulku. Čím je to delší, tím je to nepříjemnější. Nedával jsem si to do hlavy, víme, jak těžké zápasy v Evropě jsou, jak těžké je získat vítězství,“ uvedl Trpišovský pro klubový web.
„Na druhou stranu tahle šňůra je dlouhá, jak se o tom neustále bavíme, tak to mám v hlavě víc než v minulosti. Nechci si to připouštět, snažíme se dělat všechno, abychom to zlomili a vyhráli zápas. Pak se bude řešit zase to. Tenhle rok to mám v hlavě určitě nejvíc za tu dobu,“ doplnil.
Fenerbahce je pro sázkové kanceláře poměrně jasným favoritem, v úvodním kole doma remizovalo 1:1 s AS Řím. „Proč by se to mělo právě teď zlomit? Protože je to fotbal,“ řekl Trpišovský s úsměvem. „Samozřejmě Fenerbahce má ve všech ohledech navrch, když se budeme bavit o možnostech hráčů, financích a podobně. Turecký trh šel hodně nahoru, co se týká cen hráčů. To je ale hezké na tom fotbale, že to nerozhoduje, rozhoduje se jen na hřišti,“ uvedl Trpišovský.
„My jsme to měli často naopak, že jsme měli navrch v těchto věcech a pak jsme prohráli. Je to o dobrém týmovém výkonu a dobrých individuálních výkonech našich 11 hráčů. Hrajete proti gigantům a tam se vám musí sejít úplně všechno. Pokud jeden dílek nepodá stoprocentní výkon, nemáme šanci. Když budeme stoprocentní, může to vyjít. Musíme využít naše šance v útoku a nechybovat vzadu v obraně,“ řekl kouč, jehož svěřenci před týdnem překvapivě v Baku podlehli nováčkovi soutěže Sabahu 0:2.
Slavia v únoru 2022 zvítězila v Istanbulu 3:2 v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy a doma pak postup stvrdila. Naopak předloni v Edenu Fenerbahce podlehla 1:2. „Je to čtvrtý zápas s Fenerbahce za poslední dobu. Přeju si, aby to byl dobrý zápas a i z naší strany dobrý výkon. Ty poslední tři zápasy to tak bylo,“ uvedl Trpišovský.
Stadion Fenerbahce má kapacitu necelých 50 tisíc diváků. „Já osobně jsem tady poprvé. Dvakrát jsme hráli doma, a když jsme hráli tady, měl jsem covid a zůstal jsem doma. Strašně moc se těším, o atmosféře jsem slyšel strašně moc. Už jako malý jsem koukal na jejich zápasy, viděl jsem ty strmé tribuny. Jejich tým je hodně proměněný od posledních zápasů, kdy jsme se utkali. Teď mají určitě nejsilnější kádr, který Fenerbahce mělo,“ mínil Trpišovský.