Fotbal

SOUHRNDukla doma padla s „béčkem“ Slavie, Kladno bere remízu s Vlašimí


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Poprvé v nové druholigové sezoně nebodovali fotbalisté Dukly, když ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3. Naopak hosté udrželi neporazitelnost. Nováček Kladno se s Vlašimí rozešlo nerozhodně 1:1.

Dukla vedla na Julisce už od druhé minuty zásluhou Schánělce. Za Slavii po více než hodině hry srovnal střídající Necid, těsně před vypršením normální hrací doby dokonal obrat Kolísek a v nastavení přidal pojistku Belžík. Tým trenéra Heidenreicha vystřídal dnešního soupeře v čele tabulky.

Kladno s Vlašimí jsou na pěti bodech. Hosty poslal do vedení po půlhodině Dordič, jenž skóroval ve druhém kole po sobě, za domácí srovnal Toml. Vlašim nezvítězila venku v druholigovém ročníku ani na třetí pokus. Kladno remizovalo 1:1 ve druhém kole po sobě.

Výsledky 4. kola druhé fotbalové ligy:

Kladno – Vlašim 1:1 (0:1)
Branky: 70. Toml – 30. Dordič. Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Ježek. ŽK: Túlio (Kladno). Diváci: 2305.

Dukla Praha – Slavia B 1:3 (1:0)
Branky: 2. Schánělec – 66. Necid, 89. Kolísek, 90.+2 Belžík. Rozhodčí: Bohata – Šůma, Koranda. ŽK: Okonkwo, Savovič, Necid (všichni Slavia B). Diváci: 2145.

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