Euforie Jablonce a Mladé Boleslavi po překvapivých vítězstvích. Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále poháru vypadli v Jablonci, po remíze 2:2 po základní době i prodloužení prohráli v penaltovém rozstřelu 2:3. Lídr nejvyšší soutěže utrpěl na domácí scéně první porážku v sezoně a přišel o možnost získat double. Sparta pak nezvládla penalty v Mladé Boleslavi, když po 120 minutách se hrálo bez branek. Poté Středočeši uspěli 4:2.
Dvě senzace v čtvrtfinále poháru. Slavia i Sparta končí, nezvládly penaltové rozstřely
Pražany poslal v šesté minutě do vedení Mubarak Suleiman, brzy po změně stran srovnal Jan Chramosta a v 80. minutě dokonal obrat Ebrima Singhateh. Jiný střídající hráč Youssoupha Mbodji poslal v nastavení duel do prodloužení a následných penalt. V rozstřelu selhali hned tři slávisté, vítězný pokutový kop dal Singhateh.
Celek z Edenu vypadl ve čtvrtfinále poháru už potřetí za sebou. Červenobílí se nedokázali ideálně naladit na nedělní pražské derby se Spartou, v němž budou hájit neporazitelnost v ligové sezoně a náskok sedmi bodů na rivala. Jablonec doma se Slavií neprohrál třetí soutěžní zápas po sobě, do semifinále poháru se probojoval po čtyřech letech.
Trenér Pražanů Trpišovský udělal šest změn v základní sestavě oproti poslednímu utkání v nejvyšší soutěži. Před nedělním ligovým derby se vrátili do hry uzdravení stopeři Vlček a Ogbu. Jablonecký kouč Kozel, který v minulosti hrával za Slavii, pozměnil zahajovací jedenáctku po víkendové porážce 0:3 v Mladé Boleslavi dokonce na sedmi postech.
Pražané začali na velmi těžkém terénu aktivněji a hned v šesté minutě otevřeli skóre. Suleiman se díky odrazu míče od jabloneckých hráčů šťastně uvolnil ve vápně a z levé strany přízemní střelou s pomocí zadní tyče překonal gólmana Mihelaka.
Severočeši po změně stran výrazně přidali a v 53. minutě po povedené kombinační akci od vlastního vápna srovnali. Tekijaški uličkou vysunul Chramostu a historicky nejlepší střelec domácího poháru z levé strany pokusem mezi nohy propálil gólmana Markoviče.
Čtvrtfinále českého fotbalového poháru
FK Jablonec – Slavia Praha 2:2 po prodl. (2:2, 0:1), na pen. 3:2
Branky: 53. Chramosta, 80. Singhateh – 6. Suleiman, 90.+4 Mbodji. Penalty proměnili: Štěpánek, Jawo, Singhateh – Chorý, Jurásek. Neproměnili: Novák – Chaloupek, Holeš, Kušej. Rozhodčí: Všetečka – Kříž, Machač - Orel (video). ŽK: Zorvan, Mihelak, Jawo, Kozel (trenér), Čech (trenér brankářů) – Kušej, Mbodji, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 3351.
Jablonec: Mihelak – Pantalon, Tekijaški, Souček (107. Novák) – Cedidla, Okeke (62. Sedláček), Nebyla (90.+1 Štěpánek), Polidar – Zorvan (77. Jawo), Chramosta (62. Singhateh) – Puškáč (62. Hollý). Trenér: Kozel.
Slavia: Markovič – Vlček, Ogbu (106. Holeš), Zima (46. Mbodji) – Isife (78. Michez), Oscar, Cham (46. Chaloupek), Jurásek – Suleiman – Prekop (78. Kušej), Chytil (78. Chorý). Trenér: Trpišovský.
FK Mladá Boleslav – Sparta Praha 0:0 po prodl., na pen. 4:2
Penalty proměnili: Karafiát, Zíka, Kolářík, Lehký – Ryneš, Vydra. Neproměnili: Haraslín, Kairinen (oba Sparta). Rozhodčí: Starý – Zoufalý, Slavíček – Berka (video). ŽK: Buryán, Hybš, Lehký, Majer (trenér) – Mercado, Mannsverk, Sochůrek, Grimaldo, Ryneš. Diváci: 3580.
M. Boleslav: Floder – Matoušek (83. Kostka), Karafiát, Králik, Hybš (61. Mareš) – Macek, Pech (103. Zíka) – Šubert (73. Lehký), John (46. Penner), Langhamer – Buryán (73. Kolářík). Trenér: Majer.
Sparta: Surovčík – Martinec, Ševínský, Vydra – Sonne (77. Kadeřábek), Mannsverk (91. Sochůrek), Irving (68. Kairinen), Mercado (77. Haraslín) – Kuol (68. Grimaldo), Rrahmani (46. Ryneš) – Kuchta. Trenér: Priske.
Jablonečtí ve druhém poločase favorita chvílemi zatlačili a v 80. minutě obrátili skóre. Po závaru na hranici malého vápna se štěstím dotlačil míč po zemi do sítě střídající Singhateh a dočkal se první branky v dresu Severočechů po nedávném příchodu z Karviné.
Zdálo se, že domácí míří za překvapivým postupem, v nastavení ale o náskok přišli. Dva závary ještě přežili, po Juráskově centru do vápna ale bránící Polidar zmateně poslal míč hlavou za sebe za gólmana. Mihelak na balon nedosáhl, jen ho lehce tečoval a střídající Mbodji hlavou srovnal.
Zápas dospěl do půlhodinového prodloužení. Ve 102. minutě zaskočil Singhateh na těžkém terénu střelou z nepříliš výhodné pozice Markoviče pokusem na přední tyč, gól ale nakonec neplatil. Hlavní sudí Všetečka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace po zhruba sedmi minutách branku neuznal kvůli předchozímu ofsajdu Jawa.
O prvním semifinalistovi musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Hned v první sérii selhal jablonecký Novák, poté už ale pokutové kopy neproměnili jen slávisté. Chaloupek s Holešem přestřelili a další střídající hráč Kušej nechal vyniknout Mihelaka.