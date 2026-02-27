Slávističtí fotbalisté porazili venku poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už dvacet pět zápasů po sobě neprohráli a jako jediní drží v sezoně neporazitelnost. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a z penalty Tomáš Chorý.
Slavia díky Kušejovi a Chorému porazila Duklu
Slávisté výhrou pogratulovali trenérovi Trpišovskému k 50. narozeninám. Dukle se vydařil jen úvod zápasu, kdy po rohu zakončoval Hašek a hosty zachránil bránící Chorý. Pak už hřiště opanoval favorit. Kušej nejprve z ostrého úhlu málem zakroutil míč pod břevno, ale gól by stejně kvůli ofsajdu neplatil. Další šanci připravil Holeš a Kušej už tentokrát otevřel skóre. Dal pátý gól v ligovém ročníku, trefil se v soutěži poprvé od říjnového derby na Spartě.
Síť rozvlnil i Chorý, ale jeho gól ze hry kvůli postavení mimo hru neplatil. Dočkal se až poté, co sudí Černý po rozboru u monitoru nařídil po střetu Svozila se Sadílkem penaltu. Chorý i svůj 16. pokutový kop v nejvyšší soutěži proměnil, ještě ani jednou neminul. V čele tabulky střelců se posunul na 14 branek, přesně tolik jich má celý tým Dukly dohromady. Čermákova trefa v nastavení první půle kvůli ofsajdu neplatila.
Slavia si před derby se Spartou v příštím kole mohla dovolit o přestávce vystřídat Chorého, který patřil k hráčům ohroženým disciplinárním trestem. Velkou šanci jeho náhradníka Chytila zmařil brankář Bačkovský, který vytěsnil míč na tyč. Střeleckou mizérii Dukly mohl ukončit Pekhart, ale zblízka Markoviče nepřekonal.