Bez možnosti postoupit, ale s cílem vyhrát po devatenácti letech v Lize mistrů zápas, odletěli fotbalisté Slavie na Kypr. Tam je čeká Pafos, který má ještě šanci na postup do vyřazovací části soutěže, ale kromě výhry by potřeboval také příznivý souběh dalších výsledků.
Slavia by ráda konečně vyhrála, ale Pafos cítí šanci na postup
Slavia před týdnem v prvním soutěžním zápase po zimní přestávce podlehla doma Barceloně 2:4 a zůstala v Lize mistrů jedním ze tří týmů bez výhry. Český šampion je ve společné tabulce pro šestatřicet účastníků až čtyřiatřicátý se třemi body za remízy.
Pafos je třicátý a o má o tři body víc, poslední dvě kola ale stejně jako Pražané prohrál. Před týdnem až gólem ze 78. minuty podlehl v Londýně favorizované Chelsea 0:1. Do vyřazovací fáze projde nejlepších čtyřiadvacet celků, kyperský tým ztrácí na postup dva body.
Osmnáct zápasů Slavie
Slavia v Lize mistrů vyhrála jediný zápas v roce 2007, od té doby v hlavní fázi prestižní soutěže odehrála už 18 zápasů.
„Cíl vyhrát máme pro každý zápas. Je jedno, jestli to bude s Barcelonou, nebo s Pafosem. O výhře sníme a uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní,“ citoval klubový web Milana Kerbra, asistenta slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.
Pafos prohrál tři soutěžní zápasy po sobě, doma v pohárech nicméně padl jen v jednom z posledních deseti utkání. Hlavní hvězdou týmu je osmatřicetiletý brazilský obránce David Luiz, kterého v minulých dnech trápily zdravotní potíže.
„Mají v kádru hodně cizinců. Staví zejména na Španělech a Brazilcích, trenér je nový. Jsou techničtí, do ofenzivy s podporou skvělých záložníků velmi kvalitní. Očekávám zápas nahoru dolů, který bude bavit,“ říká Kerbr.
Pafos chce na evropskou mapu
Kyperský klub vznikl teprve v roce 2014 a při druhé účasti v pohárech může být prvním týmem této země, který projde do vyřazovací fáze Ligy mistrů.
„Stále máme šanci na postup mezi nejlepší týmy světa. Hráči si to uvědomují. Můžeme nesmazatelně zapsat klub na evropskou mapu. Budeme bojovat o vítězství,“ řekl španělský trenér Albert Celades, který převzal tým v první polovině ledna po odchodu krajana Juana Carlose Carceda.
Pafos kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje pohárové zápasy v Limassolu, kde Kerbr v minulosti krátce hrával za Apollon. Slávistický útočník Ivan Schranz pro změnu ve stejné době působil v týmu městského rivala AEL.
Pražanům bude chybět několik zraněných hráčů, kvůli zdravotním problémům z minulého duelu proti Barceloně bude Trpišovský postrádat jednoho z kapitánů Tomáše Holeše. Nastoupit nemohou ani zimní posily, které nejsou na soupisce pro ligovou fázi.
Slávisté se mohou těšit na příznivější klimatické podmínky než v Česku, aktuální teploty na ostrově ve Středozemním moři přes den dosahují téměř k 20 stupňům Celsia. Zápas začíná ve 21 hodin našeho času, na Kypru je o hodinu méně.