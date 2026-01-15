Olomouc po vstupu nového majitele dál mohutně posiluje na jarní část sezony, tentokrát ji posílil záložník Péter Baráth. Třiadvacetiletý Maďar přišel z Čenstochové, s níž loni v říjnu nastoupil proti Sigmě v utkání Konferenční ligy. Posilu hlásí i Slavia, kam z druholigového srbského klubu Voždovac přišel křídelník Adonija Ouanda. Dvacetiletý Kanaďan podepsal s úřadujícími mistry smlouvu do 31. prosince 2030, půl roku bude hostovat na Slovácku.
Olomouc dál zbrojí na jaro, Slavia přivábila talentovaného Kanaďana
„(Péter) má všechny atributy k tomu, aby byl pro náš tým přínosem. Je to fotbalista, který má mezinárodní zkušenosti, což potvrzoval v evropských pohárech, navrch reprezentant své země,“ řekl generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.
Na Hanou Barátha přilákaly ambice klubu. „Jsem šťastný, že se celý transfer povedlo zrealizovat a že můžu být součástí Sigmy. Bude to pro mě velká výzva. Líbí se mi ambice klubu, proto jsem se rozhodl nabídku přijmout. Věřím, že v budoucnu budeme chtít útočit na první trojku a být pravidelně účastníky evropských pohárů,“ řekl maďarský záložník.
V říjnovém zápase Konferenční ligy odehrál v Olomouci 80 minut, zkraje listopadu se pak ve stejné soutěži jako střídající hráč představil i na hřišti pražské Sparty. V obou duelech Raków remizoval. Baráth má i dva starty za reprezentační A-tým. Dříve nastupoval také za Debrecín a Ferencváros Budapešť, s nímž získal dva tituly. Se Sigmou už je na soustředění v Marbelle.
Rodák z Kisvárdy je pátou zimní akvizicí Olomouce, ve všech případech přivedl klub cizince. Hanáky postupně posílili slovinský reprezentant a křídelník Danijel Šturm, chorvatský záložník Fabijan Krivak, srbský záložník Dario Grgič a polský středopolař Jakub Jezierski. Tým trenéra Tomáše Janotky přezimuje v lize na osmém místě. V únoru ho čeká úvodní vyřazovací kolo Konferenční ligy. Jméno soupeře se dozví v pátek.
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Muhamed Tijani (Olomouc NH), David Jurásek (Benfica Lisabon)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H), Andres Dumitrescu (Petrolul Ploješť / Rum.)
Sparta Praha
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav), Joao Grimaldo (Partizan Bělehrad)
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Kevin-Prince Milla (Dukla H)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Dominik Ťapaj (Ružomberok), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH), Patrik Hrošovský (Genk)
Odešli: Milan Havel (Bohemians), Martin Jedlička (Ostrava H), Rafiu Durosinmi (Pisa), James Bello (Táborsko H), Svetozar Markovič (Slovan Bratislava)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense / Por. NH), Nino Milič (Domžale/Slovin.) Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH), Haris Berbič (Borac Banja Luka / Bos.)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Přišli: Marko Regža (FC Riga), Daniel Trubač (Teplice)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH), Petr Kodeš (Teplice)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH), Péter Baráth (Čenstochová), Jakub Jezierski (Vratislav)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu, Muhamed Tijani (oba Slavia NH), Radim Breite (Artis Brno)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
Odešli: Zviad Načkebija (konec smlouvy)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Tomáš Zlatohlávek (Ostrava), Emmanuel Fully (Slavia H), Petr Kodeš (Hradec Kr.)
Odešli: Yehor Tsykalo (Stal Mielec / Pol.), Daniel Trubač (Hradec Kr.)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia H), Tobias Boledovič (Slavia), Jiří Hamza (Slovácko)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Ostrava)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec), Vlasij Sinjavskij (Ostrava)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice), Matyáš Vojta (Sparta)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H), Kevin-Prince Milla (Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko), Štěpán Šebrle (Žižkov H)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Abdallah Gning (Karviná), Martin Jedlička (Plzeň)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), David Lischka (Bohemians), Jorgos Kornezos (konec smlouvy)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno), Kim Sung-pin (Pučchon/Kor.), Jiří Hamza (Pardubice)
„Ziskem Bryana využíváme zajímavou příležitost na přestupovém trhu. Hráče jsme delší dobu sledovali a v aktuální sezoně zaznamenal výrazný výkonnostní progres. Oceňujeme zejména jeho mimořádnou rychlost, kvalitní náběhy za obranu a výrazně zvýšenou produktivitu v této sezoně,“ řekl sportovně-technický ředitel Slavie Jakub Mareš.
Zatímco v minulém ročníku druhé srbské ligy vstřelil Ouanda jediný gól, k němuž přidal jen jednu asistenci, v tom současném měl bilanci 6+5. Vršovický celek si od něj časem hodně slibuje. „Díky tomu, že je schopen obstát i ve fyzických soubojích, může být velmi zajímavým typem hráče pro českou ligu a do budoucna i pro evropské poháry. Jedná se o dlouhodobý projekt a bude záležet na nás i na samotném hráči, aby byl co nejúspěšnější,“ uvedl Mareš.
Rodák z Abidžanu s kanadským pasem si šance ve Slavii váží. „Jsem na sebe pyšný, že jsem si zasloužil pozvání do tak krásného klubu. Trošku jsem si přečetl něco o historii Slavie, udělalo to na mě velký dojem. Tvrdě jsem na sobě pracoval. Dal jsem fotbalu všechno. A teď přišla odměna, za kterou jsem strašně vděčný,“ prohlásil Ouanda.