Skvělý Jablonec vybojoval s Brightonem bod

Velice příjemné překvapení hlásí ze severu Čech. Fotbalisté Jablonce ve 2. kole Konferenční ligy uhráli doma remízu 0:0 s Brightonem. Severočeši po úvodní porážce 2:3 ve Freiburgu uspěli se soupeřem, jehož sázkové kanceláře považují za největšího aspiranta na zisk trofeje, a získali první bod.
Jablonec potvrdil domácí pohárovou formu, v předkolech vyhrál na Střelnici všechny tři zápasy a celkově tam neprohrál v Evropě osm duelů v řadě. Třetí tým Premier League přerušil svou vítěznou sérii, která se zastavila na šesti soutěžních triumfech.
Svěřenci trenéra Luboše Kozla se ve třetím ze šesti kol představí 5. listopadu na hřišti lotyšského celku FC Riga, který dnes remizoval 1:1 s kyperským Pafosem. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepších osm postoupí přímo do osmifinále.
Kozel ve svém 100. soutěžním utkání na jablonecké lavičce zvolil stejnou zahajovací jedenáctku jako před týdnem ve Freiburgu. Jeho protějšek Hürzeler podle očekávání nechal odpočívat většinu obvyklé základní sestavy včetně kapitána Dunka nebo nejlepšího střelce Kostulase. Špílmachr Gross naopak nastoupil od začátku.
Brighton vstoupil do utkání velkým náporem a Hanuš musel zasahovat už po 75 sekundách hry po Hinshelwoodově střele. Další nebezpečný pokus přidal Osman, domácí se ale postupně osmělili a i oni začali být nebezpeční. V 21. minutě vyzkoušel brankáře Verbruggena pohotovou patičkou Polidar a po půlhodině měl na hlavě gól Růsek, na trefu z Freiburgu ale nenavázal.
Největší šanci úvodního dějství měl v 34. minutě Rutter, který se přes obránce prodral s míčem až před Hanuše a tvrdou ranou minul bránu. Jablonec i ve druhém zápase v soutěži uhrál s favoritem nerozhodný poločasový výsledek.
Druhá půle začala stejně jako ta první, tentokrát se ale domácím nepodařilo z tlaku vymanit a jejich obrana dlouho čelila jednomu útoku za druhým. Ofenzivní hráči Brightonu ale byli nepřesní a většina jejich pokusů Hanuše přímo neohrozila.
Trenér Hürzeler zareagoval na střelecké trápení svého týmu čtyřnásobným střídáním v 68. minutě. Zničehonic však mohlo udeřit na druhé straně. Růsek se dostal k propadlému míči za obranu, sám před Verbruggenem ale netrefil míč čistě.
Brighton hrál na riziko a Severočeši vyráželi do brejků, tak jako v 78. minutě Čanturišvili, jenž zakončil dlouhý úprk střelou do Verbruggena. Střelecký zmar hostů ilustroval Hadžámův volej po rohovém kopu, který přeletěl tribunu za bránou a skončil na střeše zaplněného stadionu na Střelnici, kde sledovalo utkání více než šest tisíc diváků.
Jablonec měl v závěru blíž ke gólu. V 84. minutě si pravý bek Cedidla naběhl za obranu a ve stoprocentní šanci minul bránu. Čtyřminutové nastavení znovu patřilo Brightonu, domácí ale remízu ubránili. Český tým neprohrál s anglickým soupeřem po předchozích sedmi porážkách v řadě.
FK Jablonec – Brighton 0:0
FK Jablonec – Brighton 0:0
Rozhodčí: Kringstad - Haukäsen, Jensen – Hagenes (video, všichni Nor.). ŽK: Nebyla, Pavlovič, Cedidla – Costinha. Diváci: 6114.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (90.+1 Chramosta), Sedláček (90.+1 Souček) - Čanturišvili, Alioum (62. Kuol), Polidar (62. Nebyla) – Růsek (74. Hollý). Trenér: Kozel.
Brighton: Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli (68. Vuškovič), Hadžám (86. Kadioglu) – Gross (68. Andrés), Yalcouyé – O'Riley (68. Ayari), Hinshelwood (68. David), Osman – Rutter. Trenér: Hürzeler.