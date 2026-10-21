Je to historický zápas, Brighton má na Ligu mistrů, říká trenér Jablonce Kozel

Na stadionu na Střelnici se ve čtvrtek představí možná nejsilnější soupeř v historii Jablonce, prohlásil Luboš Kozel. Trenér jabloneckých fotbalistů na tiskové konferenci před domácím utkáním 2. kola Konferenční ligy proti Brightonu dodal, že anglický celek by se v současné formě neztratil ani v Lize mistrů. Pětapadesátiletý kouč předpokládá, že třetí tým Premier League nechá odpočívat některé opory, přesto považuje Brighton za velkého favorita.
Brighton vyhrál posledních šest soutěžních zápasů a v sezoně prohrál jediný z 11 duelů. V anglické lize má nejlepší ofenzivu (23 gólů) i defenzivu (pět inkasovaných branek, shodně s Arsenalem). V úvodním kole Konferenční ligy deklasoval 4:0 Žalgiris Kaunas.
„Je to možná historicky nejsilnější tým, který tu kdy byl. Pro celý klub je to svátek a zážitek. Potkáme se s týmem, který má momentálně výkonnost na Ligu mistrů. Už jsem volal do Chelsea, jak na to, ti jediní je porazili,“ vtipkoval Kozel.
„Budu volit úplně stejná slova jako před Freiburgem, ne-li ještě ve vyšším levelu. Brighton by byl špička možná i v jiných evropských soutěžích, nejen v Konferenční lize. Čeká nás znovu top kvalita, tím jejich presinkem dokážou soupeři hru znepříjemnit. Ale my jsme tady doma a budeme chtít také zahrozit,“ přidal kouč, jehož svěřenci na úvod soutěže prohráli ve Freiburgu 2:3.
Německý trenér Fabian Hürzeler proti Žalgirisu výrazně obměnil obvyklou základní sestavu. Totéž se dá očekávat v Jablonci, kde Brighton zahájí náročnou sérii pěti venkovních zápasů za sebou.
„Hrají v určité sestavě Premier League a v určité pohárové soutěže. Spíš předpokládáme, že nastoupí podobní hráči jako před týdnem proti Kaunasu. I tak tam měli asi osm reprezentantů, i účastníky mistrovství světa. Na tohle se spoléhat nedá, mají pětadvacet vyrovnaných hráčů,“ upozornil Kozel.
Trenér Severočechů stejně jako před týdnem v Německu podotkl, že jeho tým musí proti favoritovi vycházet z dobré defenzivy a zároveň být aktivní dopředu. „Viděl jsem zápas se Žalgirisem a ten rozdíl byl markantní. Soupeř se snažil jenom bránit, aby odešel s co nejmenší porážkou. Naopak v předkole v Tromsö hráli 0:0, z takového utkání bychom si měli vzít příklad,“ uvedl bývalý trenér Dukly, Liberce nebo Ostravy.
Kozel stále nemůže počítat s útočníkem Laminem Jawem. Ofenzivní opora Jablonce už začala s tréninkem, necelé dva týdny po zlomenině ruky ale ještě není připravená do hry.
Předpokládané sestavy v utkání Jablonec – Brighton
Předpokládané sestavy v utkání Jablonec – Brighton
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.
Brighton: Verbruggen – Costinha, Dunk, Svoboda, De Cuyper – Ayari, Hinshelwood – O'Riley, Yalcouyé, Osman – Rutter.
Absence: Jawo (nejistý start), Suchan (zranění), Milla (zranění + není na soupisce), Ahl, Horák, Innocenti, Kukučka, Sobol, Vecheta (všichni nejsou na soupisce) – Azeez, Ferguson, Struijk (všichni zranění), Minteh, Mitoma, Tzimas, Wieffer (všichni zranění + nejsou na soupisce).