Skupinová fáze na MS vrcholí, rozhodne se o posledních postupujících

Sobotní a nedělní program světového šampionátu ve fotbale nabídne v závěru skupinové fáze přímé souboje o postup i o vítězství ve skupinách. Ve skupině L bude Chorvatsko odvracet předčasný konec proti Ghaně, Anglie bude proti Panamě hájit první místo. Ve skupině K čeká Portugalsko duel o prvenství s Kolumbií, zatímco Kongo může po souboji s Uzbekistánem poprvé v historii postoupit do vyřazovací fáze. Ve skupině J se rozhodne o druhém postupujícím mezi Alžírskem a Rakouskem, zatímco Argentina už má před zápasem s Jordánskem jisté první místo. Přímé přenosy včetně předzápasových studií sledujte na ČT sport a ČT sport Plus: Chorvatsko – Ghana (od 22:15, včetně Live statistik), DR Kongo – Uzbekistán (od 1:20) a Jordánsko – Argentina (od 3:50).
Skupina L: Chorvatsko musí zabrat, Anglie chce potvrdit prvenství
Bronzoví medailisté z minulého MS Chorvaté mají po dvou zápasech tři body a proti Ghaně potřebují bodovat, aby si udrželi reálnou šanci na postup do osmifinále. Výhra nad Panamou sice udržela tým ve hře, výkon ale zůstal za očekáváním. Ghana má po remíze s Anglií a výhře nad Panamou čtyři body a postup do vyřazovací fáze na dosah. V případě vítězství navíc může ovládnout celou skupinu, pokud Anglie zaváhá.
Anglie bude proti Panamě usilovat o udržení prvního místa a navázání na povedený vstup do turnaje, i když po remíze s Ghanou ztratila stoprocentní bilanci. Panama už o postup přijde bez ohledu na výsledek. Druhá účast na světovém šampionátu tak opět neskončí vyřazovací fází, středoamerický celek ale může alespoň získat první body a důstojně se rozloučit s turnajem.
Skupina K: Portugalsko vyzve Kolumbii o první místo, Kongo má historickou šanci
Ve skupině K bude hlavním tahákem přímý souboj dosud neporažených týmů. Kolumbie zvládla oba úvodní zápasy bez ztráty bodu a proti Portugalsku jí stačí k udržení prvního místa i remíza. Portugalský výběr si po nečekaném zaváhání s Kongem napravil reputaci vysokou výhrou nad Uzbekistánem a nyní potřebuje zvítězit, pokud chce skupinu ovládnout. Velkou pozornost poutá i Cristiano Ronaldo, který se zapsal do historie jako první fotbalista, jenž skóroval na šesti světových šampionátech. Portugalci navíc prohráli jediné z posledních patnácti reprezentačních utkání a patří mezi kandidáty na celkový úspěch.
Ve druhém utkání skupiny bude Kongo útočit na premiérový postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po cenné remíze s Portugalskem má africký celek vše ve svých rukou a vítězství nad Uzbekistánem by mu mělo otevřít cestu do play-off. Uzbekistán naopak potřebuje nejen vyhrát, ale také výrazně vylepšit nepříznivé skóre. Asijský nováček zatím na turnaji dvakrát prohrál a jeho naděje na pokračování jsou už pouze teoretické.
Skupina J: Přímá bitva o postup i návrat ke slavné kontroverzi
Argentina už má po dvou vítězstvích jisté první místo, hlavní pozornost se proto soustředí na souboj Alžírska s Rakouskem. Oba týmy mají shodný počet bodů, lepší výchozí pozici však díky skóre drží Rakušané. Vítěz zápasu bude mít velmi blízko k postupu do osmifinále. Oba celky navíc budou před výkopem znát kompletní situaci na turnaji, protože ostatní skupiny už budou dohrané. To může ovlivnit i taktiku vzhledem k možným soupeřům pro vyřazovací část.
Ve druhém utkání skupiny nastoupí Argentina proti Jordánsku. Úřadující mistři světa už mají jistotu prvního místa, a očekává se proto rozsáhlá rotace sestavy. Odpočívat by mohly největší opory včetně Lionela Messiho, který vstřelil všech pět argentinských branek na turnaji. Jordánsko už při své premiérové účasti o postup přijde, čeká go ale mimořádná příležitost změřit síly s jedním z hlavních favoritů šampionátu.
Duel Alžírska s Rakouskem připomíná i jednu z největších kontroverzí historie světových šampionátů. Spojuje je neblaze proslulý turnaj ve Španělsku v roce 1982, kdy výsledek velmi vlažně odehraného zápasu mezi Rakouskem a tehdejším Západním Německem, který oběma soupeřům stačil k postupu, připravil naopak o postup africký celek. Právě tato událost vedla k zavedení současného systému, kdy se závěrečná utkání skupin hrají souběžně.