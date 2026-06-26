Dojde k duelu Haalanda s Mbappém? A kdo rozuzlí zamotanou skupinu H?

K očekávanému měření dvou současně největších fotbalových hvězd Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappého nemusí na závěr skupinových fází ani dojít. Norsko i Francie mají totiž postup do play-off již jistý, a tak trenéři mohou své tahouny v přímém souboji o první místo pošetřit. Naplno naopak musí do posledních zápasů nastoupit týmy ve skupině H, kde jsou favorité Španělé. Vyrovnaná je také skupina G, kde si postup z prvního místa pokusí proti Íránu urvat Egypt. Vybrané přímé přenosy sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Irák i Senegal shodně podlehly Francii a Norsku. Pokud by ale některý z nich ve vzájemném duelu zvítězil, mohl by se s třemi body vměstnat mezi osmičku postupujících z třetích míst. V lepší pozici je vysoce favorizovaný finalista lednového afrického šampionátu, který má o tři góly záporné skóre, zatímco Iráčané o šest.
Asijský celek bude usilovat o vůbec první bodový zisk na světových šampionátech, ve všech pěti předchozích zápasech prohrál. „Stále máme šanci a jsme ve hře. Musíme odevzdat vše, co v nás je,“ řekl australský trenér irácké reprezentace Graham Arnold. Do základní sestavy by měl znovu zařadit i plzeňského levého beka Doskiho, který patří k nejaktivnějším hráčům svého výběru na turnaji.
Zatímco v duelu Senegalu s Irákem půjde o udržení v turnaji, Francie a Norsko se utkají pouze o konečné první místo ve skupině, které ale nemusí nutně znamenat výhodnější pozici pro play-off. Francouz Mbappé a Nor Haaland se ve střelecké tabulce turnaje se čtyřmi brankami dělí o druhé místo, není však jisté, že k souboji hvězdných kanonýrů v utkání dojde. Média očekávají, že trenér Seveřanů Staale Solbakken by mohl největší opory před vyřazovací částí šetřit. Jeho protějšek kouč Didier Deschamps bude výběru galského kohouta na lavičce scházet, kvůli úmrtí matky odcestoval zpět do vlasti a zastoupí ho asistent Guy Stéphan.
Finalistům minulého světového šampionátu Francouzům stačí k udržení první příčky remíza, před utkáním jsou poměrně jasným favoritem, a to i pro Haalanda. „Upřímně řečeno, nemám ze zápasu s Francií žádné zvláštní obavy. Pravděpodobně nás porazí a nakonec turnaj vyhrají,“ mínil útočník Manchesteru City.
Rozuzlení nejzamotanější skupiny
Úřadující evropští šampioni mají sice se čtyřmi body postup do vyřazovacích bojů velmi pravděpodobný, vítězství nad Uruguayí by jim tento cíl však pojistilo. Španělé jako jedni z největších favoritů zahájili turnaj nečekanou remízou 0:0 s debutantem z Kapverd. Další zaváhání už ale světoví šampioni z roku 2010 nedopustili, se Saúdy si poradili 4:0 a natáhli sérii neporazitelnosti na 33 utkání.
S Uruguayí navíc v 10 duelech neprohráli, oba dosavadní vzájemné duely na MS v letech 1950 a 1990 skončily ve skupině nerozhodně. „Uvědomujeme si, že do toho půjdou naplno, to samé bychom udělali v jejich pozici i my,“ podotkl dvaatřicetiletý Laporte. Jejich soupeři totiž k postupu potřebují zvítězit. Dvojnásobní mistři světa z let 1930 a 1950 si zkomplikovali situaci dvěma překvapivými remízami se Saúdskou Arábií a Kapverdami. Proti Španělsku tak budou odvracet předčasný konec na šampionátu, na postup nedosáhli ani minule v Kataru.
Kapverdy jakožto jedna ze čtyř debutujících zemí na turnaji patří k největším překvapením. V případě vítězství nad Saúdy by pro ně MS pokračovalo. „Od začátku jsme tvrdili, že bychom rádi soupeřili na nejvyšší možné úrovni, a přesně to se snažíme dělat. Teď se pokusíme o dosažení nového snu, což by byl postup ze skupiny. Myslím si, že je zcela namístě takhle uvažovat,“ řekl kouč Bubista.
O napsání další kapitoly na šampionátu ale sní i Saúdové. Ti dosud prošli ze skupiny pouze v roce 1994, shodou okolností v USA při své premiérové účasti na MS. Od té doby pětkrát po sobě skončili už v hlavní fázi. Tým se nejprve musel oklepat z jasné porážky se Španěly. „Jsem pyšný na vše, co hráči každý den dělají. Neztratím v nich víru po špatném výsledku,“ mínil řecký trenér Georgios Donis.
Uhájí Egypt první místo skupiny G?
Vyrovnaná je také skupina G, z níž vzejde nejméně jeden nováček do vyřazovací fáze. Egypt, Írán ani Nový Zéland dosud nikdy nepostoupily. Takřka jisté play-off už má Egypt, kterému by dosavadní zisk čtyř bodů měl v nejhorším případě stačit na postup ze třetího místa. Proti Íránu však mohou uhájit i první místo. „Chci, abychom si došli pro úspěch sami, svou vlastní cestou. A pomohli tak nejen reprezentaci, ale i egyptské lize a africkému fotbalu . Věřím, že proti Íránu potvrdíme postup,“ řekl egyptský trenér Husam Hasan.
Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým má základnu nakonec v Mexiku a ke všem zápasům létá do USA. Před utkáním proti Egyptu mu úřady poprvé dovolily odcestovat už dva dny předem. „Máme nejhorší podmínky ze všech týmů na mistrovství světa. Přesto jsme uhráli remízu 0:0 s Belgií, která se zapíše do historie našeho fotbalu. O tom, co jsme na tomhle turnaji už teď dokázali, si jednou budu Íránci vyprávět,“ uvedl trenér Amír Ghálenoeí, jehož mužstvo má na kontě dva body.
Nový Zéland v obou zápasech na MS vedl, na premiérové vítězství na elitním turnaji ale nedosáhl. Poslední pokus má ve Vancouveru proti favoritovi skupiny, postup mu zajistí jen tříbodový zisk. Belgii by mohla stačit i třetí remíza na turnaji, počítat chce ale pouze s výhrou. „Cítíme tlak, ale ne paniku. Samozřejmě jsme doufali, že už budeme mít na kontě jedno nebo dvě vítězství. Teď je situace jasná, musíme porazit Nový Zéland. A my Nový Zéland porazíme,“ ujistil trenér Belgie Rudi Garcia.