MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSČeský týmProgramSestřihy
Fotbal

Anglie hraje o prvenství ve skupině, Portugalci pod tlakem, Chorvaty čeká reparát


před 17 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Dvanáctý den na světovém šampionátu může hodně napovědět o postupujících do vyřazovací fáze. Portugalsko bude ve skupině K proti Uzbekistánu napravovat zaváhání s Kongem, zatímco Anglie s Ghanou svedou přímý souboj o první místo ve skupině L. Chorvati budou muset proti Panamě zabrat po úvodní porážce s Anglií a Kolumbie může v případě výhry nad Kongem slavit postup. Přímý přenos zápasu Anglie – Ghana včetně předzápasového studia a live statistik sledujte od 21:15 na ČT sport a ČT sport Plus.

Největší pozornost ve skupině K bude upřena na Portugalsko, jež po překvapivé remíze 1:1 s Kongem potřebuje zabrat proti outsiderovi z Uzbekistánu. Portugalci vstupovali do turnaje jako jeden z hlavních kandidátů na titul, jenže proti africkému soupeři zůstali za očekáváním. Pozornost bude opět poutat i Cristiano Ronaldo. Legendární útočník na svém šestém světovém šampionátu stále čeká na gólový zápis a prodloužil sérii bez trefy na velkých turnajích už na deset utkání. Právě proti Uzbekistánu by mohl dostat ideální příležitost střelecké trápení ukončit.

Nováček turnaje Uzbekistán podlehl Kolumbii 1:3, přesto v některých pasážích ukázal, že dokáže být nepříjemným soupeřem. Tým vedený mistrem světa z roku 2006 Fabiem Cannavarem navíc nebude mít proti Portugalsku co ztratit.

Nahrávám video
Sestřih utkání Portugalsko – DR Kongo
Zdroj: ČT sport

Ve druhém utkání skupiny K se střetnou Kongo a Kolumbie. Jihoameričané mohou v případě vítězství slavit postup do vyřazovací fáze už po dvou zápasech. Na úvod potvrdili svou kvalitu výhrou nad Uzbekistánem a nyní budou favority i proti africkému překvapení.

Kongo remízou s Portugalskem získalo první bod i první vstřelený gól na mistrovství světa. Po nevydařené účasti v roce 1974, kdy ještě jako Zair utrpělo tři porážky se skóre 0:14, jde o historický úspěch, na který bude chtít navázat.

Nahrávám video
Tipovačka Karla Poborského na zápasy MS
Zdroj: ČT sport

Ve skupině L zvládly Anglie a Ghana své úvodní zápasy a nyní se utkají o průběžné vedení ve skupině. Vítěz se výrazně přiblíží postupu z prvního místa.

Anglie zahájila šampionát přesvědčivou výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Dvěma góly se blýskl kapitán Harry Kane, který potvrdil roli hlavní hvězdy a ofenzivní opory. Finalisté posledních dvou evropských šampionátů tak vyslali soupeřům jasný vzkaz, že jejich ambice sahají nejvýše.

Nahrávám video
Sestřih utkání Anglie – Chorvatsko
Zdroj: ČT sport

Ghana se naopak na vítězství nad Panamou pořádně nadřela. O triumfu 1:0 rozhodl až v nastaveném čase Caleb Yirenkyi. Africký celek ale znovu ukázal bojovnost, díky níž se v minulosti dokázal probojovat až do čtvrtfinále mistrovství světa.

Druhý duel skupiny L obstarají Chorvatsko a Panama. Bronzoví medailisté z minulého šampionátu budou po porážce s Anglií pod tlakem a potřebují bodovat. Panama naopak stále čeká na historicky první body na mistrovství světa a proti favoritovi se pokusí o další překvapení turnaje.

Čtěte také

SOUHRNArgentina vyzve Rakousko, Messi útočí na historický rekord

23. 6. 2026

Argentina vyzve Rakousko, Messi útočí na historický rekord

SOUHRNAnglie porazila Chorvaty, Portugalci rozdýchávají ztrátu. Ghana čekala do nastavení

18. 6. 2026

Anglie porazila Chorvaty, Portugalci rozdýchávají ztrátu. Ghana čekala do nastavení
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.