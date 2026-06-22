Anglie hraje o prvenství ve skupině, Portugalci pod tlakem, Chorvaty čeká reparát

Dvanáctý den na světovém šampionátu může hodně napovědět o postupujících do vyřazovací fáze. Portugalsko bude ve skupině K proti Uzbekistánu napravovat zaváhání s Kongem, zatímco Anglie s Ghanou svedou přímý souboj o první místo ve skupině L. Chorvati budou muset proti Panamě zabrat po úvodní porážce s Anglií a Kolumbie může v případě výhry nad Kongem slavit postup. Přímý přenos zápasu Anglie – Ghana včetně předzápasového studia a live statistik sledujte od 21:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
Největší pozornost ve skupině K bude upřena na Portugalsko, jež po překvapivé remíze 1:1 s Kongem potřebuje zabrat proti outsiderovi z Uzbekistánu. Portugalci vstupovali do turnaje jako jeden z hlavních kandidátů na titul, jenže proti africkému soupeři zůstali za očekáváním. Pozornost bude opět poutat i Cristiano Ronaldo. Legendární útočník na svém šestém světovém šampionátu stále čeká na gólový zápis a prodloužil sérii bez trefy na velkých turnajích už na deset utkání. Právě proti Uzbekistánu by mohl dostat ideální příležitost střelecké trápení ukončit.
Nováček turnaje Uzbekistán podlehl Kolumbii 1:3, přesto v některých pasážích ukázal, že dokáže být nepříjemným soupeřem. Tým vedený mistrem světa z roku 2006 Fabiem Cannavarem navíc nebude mít proti Portugalsku co ztratit.
Ve druhém utkání skupiny K se střetnou Kongo a Kolumbie. Jihoameričané mohou v případě vítězství slavit postup do vyřazovací fáze už po dvou zápasech. Na úvod potvrdili svou kvalitu výhrou nad Uzbekistánem a nyní budou favority i proti africkému překvapení.
Kongo remízou s Portugalskem získalo první bod i první vstřelený gól na mistrovství světa. Po nevydařené účasti v roce 1974, kdy ještě jako Zair utrpělo tři porážky se skóre 0:14, jde o historický úspěch, na který bude chtít navázat.
Ve skupině L zvládly Anglie a Ghana své úvodní zápasy a nyní se utkají o průběžné vedení ve skupině. Vítěz se výrazně přiblíží postupu z prvního místa.
Anglie zahájila šampionát přesvědčivou výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Dvěma góly se blýskl kapitán Harry Kane, který potvrdil roli hlavní hvězdy a ofenzivní opory. Finalisté posledních dvou evropských šampionátů tak vyslali soupeřům jasný vzkaz, že jejich ambice sahají nejvýše.
Ghana se naopak na vítězství nad Panamou pořádně nadřela. O triumfu 1:0 rozhodl až v nastaveném čase Caleb Yirenkyi. Africký celek ale znovu ukázal bojovnost, díky níž se v minulosti dokázal probojovat až do čtvrtfinále mistrovství světa.
Druhý duel skupiny L obstarají Chorvatsko a Panama. Bronzoví medailisté z minulého šampionátu budou po porážce s Anglií pod tlakem a potřebují bodovat. Panama naopak stále čeká na historicky první body na mistrovství světa a proti favoritovi se pokusí o další překvapení turnaje.