Simón nedostal už rekordních 519 minut gól, dosud neinkasovalo ani Mexiko

Unai Simón je s 519 minutami bez inkasovaného gólu novým rekordmanem v historii fotbalových šampionátů. Devětadvacetiletý španělský gólman Bilbaa na nynějším turnaji ještě neinkasoval a jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru, kde ho naposledy překonal na závěr skupinové fáze Japonec Ao Tanaka při vítězství evropského týmu 2:1.
Rekord padl po 36 letech. Jeho držitelem byl dosud Ital Walter Zenga, který na domácím mistrovství světa v roce 1990 vydržel bez inkasovaného gólu rovněž pět zápasů a celkem 517 minut.
Před čtyřmi lety v Kataru Španělům nakonec hned v osmifinále nestačilo Simónovo čisté konto a po bezbrankové remíze vypadli s Marokem po penaltovém rozstřelu. Také první zápas na aktuálním šampionátu s Kapverdami skončil nečekaně bez gólů, pak už ale Španělé zahájili vítěznou jízdu. Porazili Saúdskou Arábii 4:0, Uruguay 1:0 a ve čtvrtek v prvním kole play-off Rakousko 3:0.
Soupeři nicméně Simóna za účinnou španělskou obranou dosud příliš neprověřili. Podle statistik ve čtyřech zápasech na turnaji čelil dohromady pouze třem střelám mířícím mezi tyče a za celou dobu musel jen šestkrát vážněji zasahovat.
„Hraje (Simón) velmi významnou roli, ale není to jen o individualitách. Obrana je společná práce celého mužstva,“ řekl španělský kouč Luis de la Fuente. „Ale jsem na něj pyšný,“ dodal na adresu brankáře, který má na kontě 62 reprezentačních startů a 28 čistých kont. V duelu s Rakušany Simón zároveň překonal v počtu minut bez inkasovaného gólu na MS španělský rekord Ikera Casillase ze šampionátů 2010 a 2014.
Na aktuálním turnaji jsou vedle Španělů bez inkasované branky už jen jedni ze spolupořadatelů Mexičané.