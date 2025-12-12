Za další historický moment označil list Gibraltar Chronicle vítězství Lincoln Red Imps 2:1 nad Olomoucí v utkání 5. kola Konferenční ligy. „Varovné signály před Lincoln Red Imps už zvonily. Trenér Sigmy Olomouc (Tomáš Janotka) sám prohlásil, že Lincoln po vítězství nad Poznaní nesmí jeho tým podceňovat. Sigma ale nakonec Lincoln podcenila a prohrála,“ uvedl deník.
Sigma Lincoln podcenila, gibraltarský tisk píše o historickém okamžiku
Vítězství nad Lechem Poznaň a remíza s Rijekou nebyly pro Sigmu dostatečným varováním. Olomouc roli favorita nezvládla a Lincoln zůstal na vlastním hřišti s umělým povrchem v ligové fázi Konferenční ligy bez porážky. Ziskem sedmi bodů se na Sigmu dotáhl a kolo před koncem ligové fáze drží poslední postupovou příčku do jarní vyřazovací fáze.
Gibraltarský šampion zakončí ligovou fázi na stadionu trápící se Legie Varšava, která už je bez šance na postup. „Lincoln předvedl další historický moment, čímž si připsal druhé vítězství v ligové fázi. Nyní ho od vyřazovacích bojů dělí už jen jeden zápas,“ píše Gibraltar Chronicle.
Vítězný gól si v 73. minutě připsal gibraltarský reprezentant Nicholas Pozo. „Míč padl k Pozovi, který, jako vždy hladový po gólech, udělal přesně to, co slíbil – pokusil se skórovat. A skóroval. Lincoln se ujal vedení a dal fanouškům další chvilku na to, aby si s vírou v něco velkého zazpívali své chorály,“ popsal list atmosféru. „Sigma pak panikařila. To bylo nečekané a dívala se do očí porážce, zdánlivě bez možnosti odpovědět. Lincoln se držel, vyhrál 2:1 a přiblížil se na jeden zápas vyřazovací fázi.“
Deník vyzdvihl rovněž finanční profit. „Klub svůj úspěch zpeněží. Vítězství mu přineslo bonus 400 000 eur (přibližně 9,7 milionu korun), čímž se jeho celkový výdělek zvýšil na více než čtyři miliony eur (97 milionů korun). Ať už vyhraje, nebo prohraje v posledním zápase proti Legii Varšava, Lincoln sklízí plody úspěchu na této úrovni. Postup do vyřazovací fáze by Lincoln na mnoho let, a to jak finančně, tak i sportovně, postavil o hlavu výše nad všechny ostatní kluby na Gibraltaru,“ konstatoval Gibraltar Chronicle.