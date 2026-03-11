Fotbalisté Mohuče jsou podle trenéra Olomouce Tomáše Janotky v osmifinále Konferenční ligy velkým favoritem, ale jeho tým bude hrát před vlastními fanoušky a na novém trávníku na vítězství, aby si zachoval naději na postup.
Sigma doma cílí na výhru. Ale Mohuč je favorit, ví Janotka
Janotka připustil, že Mohuč je ze všech protivníků, s nimiž Sigma změřila v dosavadním průběhu soutěže síly, tím nejatraktivnějším.
„Tím ale nechci říct, že si jdeme zápas užít. Když tohle slyším od českých celků, tak pak výkony většinou nestojí za nic. Mohu slíbit, že do toho dáme všechno a budeme bojovat na maximum. Bral bych remízu, ale budeme se snažit o vítězství, abychom měli naději na postup v odvetě v Německu,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý kouč.
Mohuč je na patnáctém místě bundesligové tabulky, ale aktuálnímu pořadí nedává Janotka příliš velkou váhu. „Mohuč má svoji kvalitu. Je to tým víceméně bez hvězd, respektive největší hvězda Amiri je zraněna a nebude proti nám hrát,“ uvedl.
Za přednosti celku, který v prosinci převzal zkušený švýcarský kouč Urs Fischer, považuje Janotka perfektní organizaci hry, místy až buldočí zarputilost a herní vyváženost. „Remizovali s Leverkusenem 1:1 a s Bayernem 2:2, což je známka jejich kvality,“ konstatoval.
Mohuč vidí jako favorita na vítězství v Konferenční lize. „Letos se do soutěže ještě nezapojila, ale předpokládám, že do toho půjde naplno. Nečekám od nich žádný kalkul ohledně sestavy, že by se třeba šetřili na víkendový duel s Brémami, v němž půjde o záchranářské body,“ řekl Janotka na adresu týmu, který čtyři zápasy po sobě nevyhrál.
Předpokládané sestavy utkání Sigma Olomouc – Mohuč
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Sláma, Slavíček – Baráth, Beran – Šturm, Růsek, Šíp – Kliment.
Mohuč: Batz – Da Costa, Posch, Kohr – Widmer, I Če-song, Sano, Nebel, Mwene – Silas, Tietz.
Největší otazník v sestavě musí řešit trenér pátého celku české nejvyšší soutěže na místě stopera, kde může počítat s Malým, ale chybí vykartovaný Sylla a zraněný Král. Další stopeři nejsou na soupisce pro Konferenční ligu.
„Budeme hrát na jednoho stopera,“ žertoval Janotka, ale pak vážněji dodal: „Náš kádr je dost široký i tak, někteří hráči se dávají zdravotně dohromady, takže si s tím musíme poradit.“
Ve čtvrtek večer vyběhnou týmy na zbrusu nový trávník, na kterém domácí ani nestihli trénovat. „Ráno na rozcvičce si ho kluci osahají a věřím, že to nebude problém. Jsem rád, že jsme k výměně sáhli a jsem přesvědčen, že to bude ku prospěchu fotbalu,“ podotkl kouč.