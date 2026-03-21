Dva góly Schicka stačily Leverkusenu jen na bod. Bayern útočí na střelecký rekord Bundesligy

Útočník Patrik Schick dal v německé lize dva góly, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se dvakrát trefil hlavou a před reprezentační přestávkou se dostal na metu devíti ligových branek. Dortmund otočil zápas s Hamburkem a zvítězil 3:2. Bayern zvítězil nad Unionem Berlín 4:0 i díky 31. gólu Harryho Kanea v sezoně. Mnichovský velkoklub má sedm kol před koncem na kontě už 97 gólů a jen čtyři zásahy ho dělí od vlastního bundesligového rekordu z ročníku 1971/72.
Bayer po gólech Američana Tillmana a Schicka vedl v poločase 2:0, jenže Heidenheim dokázal po změně stran vyrovnat. I na Schickovu druhou branku ze 79. minuty odpověděl v závěru druhým gólem v utkání střídající Pieringer.
Leverkusen je v tabulce šestý se čtyřbodovou ztrátou na příčky znamenající přímou kvalifikaci do Ligy mistrů. Heidenheim nezvítězil ve 14 zápasech po sobě a pozice zajišťující záchranu ho dělí 11 bodů.
Bayern se proti Unionu poprvé prosadil až v závěru prvního poločasu, kdy se krátce po sobě trefili záložníci Olise a Gnabry. Čtyři minuty po změně stran skóroval nejlepší střelec soutěže Kane a v 67. minutě přidal druhou branku v utkání Gnabry.
Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho na domácím hřišti zvítězili po šesté za sebou a ve třetím zápase po sobě zde nastříleli čtyři branky. Ligu vedou o 12 bodů před druhým Dortmundem, který má k dobru večerní zápas s Hamburkem, a míří za 35. titulem.
Dortmund proti Hamburku v prvním poločase neproměnil penaltu a do 73. minuty prohrával 0:2. V závěru však třikrát skóroval. Dvě penalty proměnil Alžířan Bensebaini, jednou se prosadil Guirassy, který zaznamenal třináctý gól v sezoně. Hamburk prohrál v Dortmundu počtvrté za sebou.
Wolfsburg prohrál s Werderem Brémy 0:1 a nedokázal zvítězit v desátém zápase po sobě. Doma podlehl popáté v řadě. O třetím vítězství Brém z posledních čtyř zápasů rozhodl po změně stran útočník Njinmah. Wolfsburg je v tabulce předposlední.
Výsledky 27. kola německé ligy
Lipsko – Hoffenheim 5:0 (17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs), Bayern Mnichov – Union Berlín 4:0 (45.+1 a 67. Gnabry, 43. Olise, 49. Kane), Heidenheim – Leverkusen 3:3 (72. z pen. a 85. Pieringer, 56. Behrens – 35. a 79. Schick, 22. Tillman) Kolín nad Rýnem – Mönchengladbach 3:3 (4. El Mala, 7. Ache, 84. Martel – 1. a 60. Castrop, 20. Sander), Wolfsburg – Brémy 0:1 (68. Njinmah), Dortmund – Hamburk 3:2 (73. a 84. obě z pen. Bensebaini, 78. Guirassy – 19. Otele, 38. Lokonga).