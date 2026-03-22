Fotbal

Stuttgart porazil Augsburg a drží dál třetí místo


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Stuttgart uspěl především díky třígólovému prvnímu poločasu, během nějž se postupně trefili Undav, Tomás a Nartey. Augsburg v 57. minutě snížil zásluhou Riedera, ale hosté bleskově odpověděli další brankou Denize Undava. Ten je s 18 góly druhým nejlepším střelcem ligy po Harrym Kaneovi z Bayernu, který má na kontě 31 zásahů.

Augsburg se dál houževnatě snažil vzdorovat převaze hostů a v 71. minutě gólem Kadeho opět snížil na rozdíl dvou branek. Střídající Demirovič ale po dvou minutách na trávníku v 83. minutě upravil na konečných 5:2.

Výsledky 27. kola německé ligy

Mohuč – Frankfurt 2:1 (6. a 89. Nebel 20. Brown), St. Pauli – Freiburg 1:2 (24. Sinani 65. a 78. Matanovič), Augsburg – Stuttgart 2:5 (57. Rieder, 71. Kade 12. a 58. Undav, 29. Tomás, 31. Nartey, 83. Demirovič), Lipsko – Hoffenheim 5:0 (17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs), Bayern Mnichov – Union Berlín 4:0 (45.+1 a 67. Gnabry, 43. Olise, 49. Kane), Heidenheim – Leverkusen 3:3 (72. z pen. a 85. Pieringer, 56. Behrens – 35. a 79. Schick, 22. Tillman) Kolín nad Rýnem – Mönchengladbach 3:3 (4. El Mala, 7. Ache, 84. Martel – 1. a 60. Castrop, 20. Sander), Wolfsburg – Brémy 0:1 (68. Njinmah), Dortmund – Hamburk 3:2 (73. a 84. obě z pen. Bensebaini, 78. Guirassy – 19. Otele, 38. Lokonga).

Dva góly Schicka stačily Leverkusenu jen na bod. Bayern útočí na střelecký rekord Bundesligy

Dva góly Schicka stačily Leverkusenu jen na bod. Bayern útočí na střelecký rekord Bundesligy
